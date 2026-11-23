Samsung Electronics och SK Hynix backar båda i veckans inledande handel. De sydkoreanska jättarna står på minus 3,3 respektive 3,9 procent. Kospi följer med och backar 3,6 procent.

Det fortsätter att gå tungt för teknikjättar i Asien. I Sydkorea drar de med sig börsen i fallet.

Samsung Electronics och SK Hynix backar båda i veckans inledande handel. De sydkoreanska jättarna står på minus 3,3 respektive 3,9 procent. Kospi följer med och backar 3,6 procent.