Fortsatt små rörelser på asiatiska börser

Kinas detaljhandelsförsäljning ökade förra månaden i den långsammaste takten sedan maj, enligt officiella siffror, men reaktionerna på börserna är måttliga.

Den avvaktande inledningen på börsveckan i Asien håller i sig under tisdagens inledande handel.

Kinas detaljhandelsförsäljning ökade förra månaden i den långsammaste takten sedan maj, enligt officiella siffror, men reaktionerna på börserna är måttliga.