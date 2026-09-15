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Börs & Finans

Fortsatt små rörelser på asiatiska börser

Nikkei 225 klättrar på tisdagen.
Nikkei 225 klättrar på tisdagen. Foto: Eugene Hoshiko /AP/TT
Kinas detaljhandelsförsäljning ökade förra månaden i den långsammaste takten sedan maj, enligt officiella siffror, men reaktionerna på börserna är måttliga.

Den avvaktande inledningen på börsveckan i Asien håller i sig under tisdagens inledande handel.

Kinas detaljhandelsförsäljning ökade förra månaden i den långsammaste takten sedan maj, enligt officiella siffror, men reaktionerna på börserna är måttliga.

Shenzhen klättrar 0,1 procent medan Shanghai håller sig runt nollan. Hongkongbaserade Hang Seng ser däremot ett tapp på 0,3 procent.

I Japan stiger Nikkei 225 med 0,9 procent kring lunchtid medan bredare Topix ligger på oförändrad nivå.

Sydkoreanska Kospi vänder gårdagens fall till en uppgång på 0,5 procent.

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