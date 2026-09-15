Fortsatt små rörelser på asiatiska börser
Den avvaktande inledningen på börsveckan i Asien håller i sig under tisdagens inledande handel.
Kinas detaljhandelsförsäljning ökade förra månaden i den långsammaste takten sedan maj, enligt officiella siffror, men reaktionerna på börserna är måttliga.
Shenzhen klättrar 0,1 procent medan Shanghai håller sig runt nollan. Hongkongbaserade Hang Seng ser däremot ett tapp på 0,3 procent.
I Japan stiger Nikkei 225 med 0,9 procent kring lunchtid medan bredare Topix ligger på oförändrad nivå.
Sydkoreanska Kospi vänder gårdagens fall till en uppgång på 0,5 procent.