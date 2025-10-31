Försökte smyga med vd-bytet – straffades direkt

Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …

Nämnde inte att vd får gå

Men det var inte heller det som fick börsen att öppna falluckan för Kongsbergs-aktien.

I sin rapport skrev Kongsberg att “den nya maritima verksamheten kommer att ledas av Lisa Edvardsen Haugan, vd för Kongsberg Maritime. Finansdirektör blir Mette Toft Bjørgen, som för närvarande är finansdirektör för Kongsberg Gruppen ASA. Eirik Lie, vd för Kongsberg Defence & Aerospace, blir ny vd för Kongsberg och en rekryteringsprocess för en ny finansdirektör har inletts.”

Därav fick börsen och allmänheten själva dra slutsatsen, i förbigående bekräftat av Kongsberg, att mångårige vd:n Geir Håøy lämnar, när uppdelningen och noteringen är på plats i april 2026.

”Handlade inte om det”

Styrelsens ordförande Eivind Reiten försvarar mörkandet med att rapporten om kvartalsbokslutet ”är ett tillkännagivande om uppdelningen, inte om personförändringarna”.

På frågan om det inte är väsentligt att nuvarande vd inte kommer att fortsätta i en liknande roll, menar Reiten att det inte är ”en liknande roll som den han har”.

”Det finns två nya företag med två nya roller. Det är inte förvånande att han känner att han gjort sin del. Att han anser att de nuvarande cheferna för företagen ska leda dem vidare är verkligen inte förvånande”, slår Reiten fast.

”Helt oproblematiskt”

”När delningen sker kommer Håøy att ha lett Kongsberggruppen i tio år. Han har själv påpekat att de två verksamheterna bäst betjänas av att de som har lett dem väl fortsätter att leda dem, säger Reiten till DN.

”Han har länge tänkt att det kan vara bra att sänka varvtalet lite. Det har varit en helt oproblematisk sak.”

Håøy själv uttalar sig lojalt hos Dagens näringsliv.

”Det finns ledare som har visat förmåga att leverera just de resultat som jag presenterar idag. Det här är ett bra val. Jag har lett Kongsberg i tio år, så vi får se vad jag gör senare”, säger Håøy.

”Detta har diskuterats och jag stöder fullt ut de beslut som styrelsen har fattat.”

Börsen avfärdade dock det hela som en sofistikerad form av ”corporate bullshit” och skickade aktien rakt ned i källaren i ett av Oslo-börsens kraftigaste storbolagsras på länge.

