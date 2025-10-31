Den stora försvarskoncernen försökte smyga med sin vd-avgång. Det gick så där. När börsen stängde var kursen ned 18,3 procent.
Försökte smyga med vd-bytet – straffades direkt
Mest läst i kategorin
Svensk-norske miljardären i brottshärva
Han är god för drygt 9 miljarder kronor. Nu handlar det om en fastighetsaffär som har gett en häktning och brottsanklagelser. I februari kom beskedet att Christian Sinding lämnar posten som vd för EQT (börskurs EQT). Han blev kvar i företaget, ordförande för nybildade EQT Council och äger enligt Di cirka 2 procent av aktierna …
Ozempic-patent löper ut – stora prisfall väntas
I flera stora länder, som Indien och Kina, väntas nya generiska varianter av viktminskningsläkemedel när patent löper ut i början av nästa år. Men svenskar får vänta några år till. En ny våg av viktminskningsläkemedel sprider sig snabbt över världen. Den främsta orsaken är det är att patenten på några av de mest efterfrågade preparaten …
Nvidias historiska milstolpe i natt – första bolaget i världen
USA-börserna var fortsatt på grönt i går och Nvidia var en av gårdagens stora vinnare med ett lyft på nära 5 procent. I efterhandeln så fortsatta aktien att stiga vilket fick bolaget att tillfälligt passera en magisk ny milstolpe som första bolag i världen. Läs även: Nokia-aktien rusade efter Nvidias besked – Dagens PS “Viktigaste …
USA:s skuldberg: "Mycket allvarligt läge"
USA:s statsskuld fortsätter att växa och nu varnar flera experter för att landet rör sig mot en ekonomisk kris. Edvard Lundqvist, redaktionschef på Dagens PS, ger sin syn på skuldberget och vilka konsekvenser det för med sig när han gästar PS Studio. Se även: Läge för sparare att möblera om portföljen – “satsa på Kina” …
Feds besked om räntan sänker kryptovalutor
Kryptovalutor som bitcoin och ethereum faller när USA:s centralbank Fed antyder att räntesänkningen nu kan vara den sista i år. Efter Fed-ordföranden Jerome Powells utspel på onsdagen, om att den nya räntesänkningen på 25 punkter, kan vara årets sista föll kryptomarknaden, rapporterar Fortune. Det amerikanska affärsmagasinet uppger att bitcoin sjunkit med 1,6 procent under senaste …
Stora, norska försvarskoncernen Kongsberg har som branschen i övrigt seglat fram på en kraftigt upprustad räkmacka.
Igår blev det tvärnit när nästan en femtedel av delikatesserna i form av marknadsvärde försvann.
Illa nog i sig, men förmodligen känns det ännu värre när Kongsberg i huvudsak har sig självt att skylla för det gigantiska tappet.
Under torsdagen rapporterade försvarsjätten en tvåsiffrig tillväxt på årsbasis, en vinst före skatt på 2,15 miljarder norska kronor tredje kvartalet och en intäktssida på 13,3 miljarder för samma kvartal.
Ingen talade om vinsten
Det var det ingen som talade om, konstaterar Dagens näringsliv. Vid börsdagens slut hade aktien sjunkit 18,3 procent och mer än 47 miljarder norska kronor raderats från bolagets marknadsvärde.
På vägen drog Kongsberg med sig resten av Oslo-börsen, som fick se huvudindex sjunka 1,96 procent och tvingades summera en av de sämsta handelsdagarna på länge.
Det man talade om i stället var att Kongsbergsgruppen delas i två bolag.
Affärsområdena ”Defence & Aerospace” och ”Discovery” slås samman och blir en enhet under nuvarande Kongsberg, den maritima verksamheten separeras och ska börsnoteras för sig.
Försvarsaktier förlorare när Hamas och Israel sluter avtal. Dagens PS
Senaste nytt
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt
Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …
Nämnde inte att vd får gå
Men det var inte heller det som fick börsen att öppna falluckan för Kongsbergs-aktien.
I sin rapport skrev Kongsberg att “den nya maritima verksamheten kommer att ledas av Lisa Edvardsen Haugan, vd för Kongsberg Maritime. Finansdirektör blir Mette Toft Bjørgen, som för närvarande är finansdirektör för Kongsberg Gruppen ASA. Eirik Lie, vd för Kongsberg Defence & Aerospace, blir ny vd för Kongsberg och en rekryteringsprocess för en ny finansdirektör har inletts.”
Därav fick börsen och allmänheten själva dra slutsatsen, i förbigående bekräftat av Kongsberg, att mångårige vd:n Geir Håøy lämnar, när uppdelningen och noteringen är på plats i april 2026.
”Handlade inte om det”
Styrelsens ordförande Eivind Reiten försvarar mörkandet med att rapporten om kvartalsbokslutet ”är ett tillkännagivande om uppdelningen, inte om personförändringarna”.
På frågan om det inte är väsentligt att nuvarande vd inte kommer att fortsätta i en liknande roll, menar Reiten att det inte är ”en liknande roll som den han har”.
”Det finns två nya företag med två nya roller. Det är inte förvånande att han känner att han gjort sin del. Att han anser att de nuvarande cheferna för företagen ska leda dem vidare är verkligen inte förvånande”, slår Reiten fast.
Miljardärens råd: “Sitt still – och ha tur”. Dagens PS
”Helt oproblematiskt”
”När delningen sker kommer Håøy att ha lett Kongsberggruppen i tio år. Han har själv påpekat att de två verksamheterna bäst betjänas av att de som har lett dem väl fortsätter att leda dem, säger Reiten till DN.
”Han har länge tänkt att det kan vara bra att sänka varvtalet lite. Det har varit en helt oproblematisk sak.”
Håøy själv uttalar sig lojalt hos Dagens näringsliv.
”Det finns ledare som har visat förmåga att leverera just de resultat som jag presenterar idag. Det här är ett bra val. Jag har lett Kongsberg i tio år, så vi får se vad jag gör senare”, säger Håøy.
”Detta har diskuterats och jag stöder fullt ut de beslut som styrelsen har fattat.”
Börsen avfärdade dock det hela som en sofistikerad form av ”corporate bullshit” och skickade aktien rakt ned i källaren i ett av Oslo-börsens kraftigaste storbolagsras på länge.
Småland utmanar Silicon Valley inom robottaxi. Realtid
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Debatt: Högt pris när staten leker riskkapitalist
Northvolts krasch och Stegras allvarliga kris är två skrämmande exempel på statligt slöseri som drabbar skattebetalare och småföretagare, anser Företagarnas chefekonom. Karl Ernlund, som han heter, konstaterar i ett debattinlägg på Altinget att politiker och byråkrater är ivriga att klippa band i kostsamma industrisatsningar som exempelvis Northvolt och krisande Stegra. ”Storskaliga projekt ger ofta bättre …
Miljardärens brutala råd för den som vill bli rik
För vissa handlar framgång om balans. För Grant Cardone handlar det om total besatthet. Det talas ofta om att miljonärer blir rika tack vare sina tankesätt och vanor.? Det handlar bland annat om att tänka stort och att förhandla allt. Någon som gjort sig känd för ett något hårdare budskap är den amerikanske fastighetsmiljardären och …
Försökte smyga med vd-bytet – straffades direkt
Den stora försvarskoncernen försökte smyga med sin vd-avgång. Det gick så där. När börsen stängde var kursen ned 18,3 procent. Stora, norska försvarskoncernen Kongsberg har som branschen i övrigt seglat fram på en kraftigt upprustad räkmacka. Igår blev det tvärnit när nästan en femtedel av delikatesserna i form av marknadsvärde försvann. Illa nog i sig, …
Skräckresor trendar: "Grät av rädsla – vill göra om det"
En växande grupp resenärer söker kalla kårar och möten med det övernaturliga när de åker på semester, och rädsla har blivit till en miljardindustri. Fenomenet kallas paranormal turism – och enligt CNN har det vuxit till en miljardindustri. Och under Halloween är det högsäsong för skräcksökarna. En av entusiasterna är Ashley Wiseman, sjuksköterska från Connecticut, …
Teknikjätten pressade EU:s sol-lobby till reträtt
Ett lobbydrama i Bryssel visar hur EU:s gröna industri allt mer fångas mellan politik, juridik och Kina-beroende. Kinesiska Huawei, världens största producent av telekommunikationsutrustning, anklagas för att med mutor otillbörligt försökt påverka olika EU-institutioner. Anklagelserna ledde till att EU startade en utredning varpå SolarPower Europe, SPE, den mäktigaste lobbyorganisationen inom solenergi uteslöt Huawei att medverka. …