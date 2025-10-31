Dagens PS
Försökte smyga med vd-bytet – straffades direkt

Kongsberg delas upp och vd får lämna
Ordföranden Eivind Reiten berättar att Kongsberg ska delas upp, maritima delen noteras men glömmer säga att vd Geir Håøy (t h) får gå. (Foto: Terje Bendiksby/NTB-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 31 okt. 2025Publicerad: 31 okt. 2025

Den stora försvarskoncernen försökte smyga med sin vd-avgång. Det gick så där. När börsen stängde var kursen ned 18,3 procent.

Stora, norska försvarskoncernen Kongsberg har som branschen i övrigt seglat fram på en kraftigt upprustad räkmacka.

Igår blev det tvärnit när nästan en femtedel av delikatesserna i form av marknadsvärde försvann.

Illa nog i sig, men förmodligen känns det ännu värre när Kongsberg i huvudsak har sig självt att skylla för det gigantiska tappet.

Under torsdagen rapporterade försvarsjätten en tvåsiffrig tillväxt på årsbasis, en vinst före skatt på 2,15 miljarder norska kronor tredje kvartalet och en intäktssida på 13,3 miljarder för samma kvartal.

Ingen talade om vinsten

Det var det ingen som talade om, konstaterar Dagens näringsliv. Vid börsdagens slut hade aktien sjunkit 18,3 procent och mer än 47 miljarder norska kronor raderats från bolagets marknadsvärde.

På vägen drog Kongsberg med sig resten av Oslo-börsen, som fick se huvudindex sjunka 1,96 procent och tvingades summera en av de sämsta handelsdagarna på länge.

Det man talade om i stället var att Kongsbergsgruppen delas i två bolag.

Affärsområdena ”Defence & Aerospace” och ”Discovery” slås samman och blir en enhet under nuvarande Kongsberg, den maritima verksamheten separeras och ska börsnoteras för sig.

På väg ut. Geir Håøy lämnar som vd när Kongsberg delas upp. Aktien föll 18,3 procent sedan försvarsjätten försökt mörka förändringarna. (Foto: Terje Bendiksby/NTB-TT)
Nämnde inte att vd får gå

Men det var inte heller det som fick börsen att öppna falluckan för Kongsbergs-aktien.

I sin rapport skrev Kongsberg att “den nya maritima verksamheten kommer att ledas av Lisa Edvardsen Haugan, vd för Kongsberg Maritime. Finansdirektör blir Mette Toft Bjørgen, som för närvarande är finansdirektör för Kongsberg Gruppen ASA. Eirik Lie, vd för Kongsberg Defence & Aerospace, blir ny vd för Kongsberg och en rekryteringsprocess för en ny finansdirektör har inletts.”

Därav fick börsen och allmänheten själva dra slutsatsen, i förbigående bekräftat av Kongsberg, att mångårige vd:n Geir Håøy lämnar, när uppdelningen och noteringen är på plats i april 2026.

”Handlade inte om det”

Styrelsens ordförande Eivind Reiten försvarar mörkandet med att rapporten om kvartalsbokslutet ”är ett tillkännagivande om uppdelningen, inte om personförändringarna”.

På frågan om det inte är väsentligt att nuvarande vd inte kommer att fortsätta i en liknande roll, menar Reiten att det inte är ”en liknande roll som den han har”.

”Det finns två nya företag med två nya roller. Det är inte förvånande att han känner att han gjort sin del. Att han anser att de nuvarande cheferna för företagen ska leda dem vidare är verkligen inte förvånande”, slår Reiten fast.

”Helt oproblematiskt”

”När delningen sker kommer Håøy att ha lett Kongsberggruppen i tio år. Han har själv påpekat att de två verksamheterna bäst betjänas av att de som har lett dem väl fortsätter att leda dem, säger Reiten till DN.

”Han har länge tänkt att det kan vara bra att sänka varvtalet lite. Det har varit en helt oproblematisk sak.”

Håøy själv uttalar sig lojalt hos Dagens näringsliv.

”Det finns ledare som har visat förmåga att leverera just de resultat som jag presenterar idag. Det här är ett bra val. Jag har lett Kongsberg i tio år, så vi får se vad jag gör senare”, säger Håøy.

”Detta har diskuterats och jag stöder fullt ut de beslut som styrelsen har fattat.”

Börsen avfärdade dock det hela som en sofistikerad form av ”corporate bullshit” och skickade aktien rakt ned i källaren i ett av Oslo-börsens kraftigaste storbolagsras på länge.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

