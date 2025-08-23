Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Försök inte imponera med högskola för Buffett

Buffett
Kom inte dragandes med examen från högskola eller universitet om du vill ha jobb hos Warren Buffett. (Foto: Nati Harnik/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 23 aug. 2025Publicerad: 23 aug. 2025

Den legendariske Wall Street-investeraren Warren Buffett bryr sig föga om examen från fina universitet och högskolor när han väljer sina kandidater.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Akademisk bakgrund är inget som det så kallade Oraklet från Omaha fäster någon större vikt vid. Han tittar aldrig på det när han rekryterar. I stället är det ”rå affärstalang” som gäller, berättar Fortune.

Det här är inget nytt – Warren Buffett, 94 år, har återkommande deklarerat detta i sina årliga aktieägarbrev och offentliga framträdanden.

Men det kan ändå vara värt att uppmärksamma att den som till äventyrs har planer på att bli toppchef på något av bolagen inom Buffetts investerarkonglomerat Berkshire Hathaway inte gör något bestående avtryck för att han eller hon har en akademisk bakgrund från en prestigefylld institution. 

Bill Gates hoppade av Harvard

Buffett pekar på att exempelvis Microsoftskaparen Bill Gates hoppade av Harvard.

Ben Rosner, en annan supertalang, gick bara i skolan till sjätte klass, och Pete Leigl, tidigare vd för Forest River, nådde stor framgång utan att ha meriter från tjusiga universitet.

Nu har förvisso Warren Buffett själv akademisk examen från University of Nebraska–Lincoln, Wharton och Columbia, men han anser ändå att naturbegåvningar väger tyngre i valet av jobbkandidater.

Wall Street-tungvikaren är medveten om att en del chefer utbildat sig på elitskolor, men för den skull är det viktigt att i första hand ta vara på en ”naturlig” förmåga, anser han.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Buffett nu en av världens rikaste

ANNONS

Detta för att inte missa supertalanger och exceptionellt drivna chefer.

Buffett är en av historiens mest ikoniska investerare.

På 1960-talet köpte han textilföretaget Berkshire Hathaway och gjorde om det till ett investeringskonglomerat.

Hans förmögenhet uppskattas så sent som i mitten av 2025 till nånstans mellan 144 och 160 miljarder dollar. Han är därmed en av världens rikaste personer, samtidigt som han är en filantrop och har lovat att donera merparten av sin förmögenhet till välgörande ändamål.

Läs även: Så vill Warren Buffett att du använder dina pengar DagensPS

Läs mer: Buffetts efterträdare – “Inte lika karismatisk men effektiv” Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AnställningBerkshire HathawayHögskolaTalangUniversitetUSAWarren Buffett
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS