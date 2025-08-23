Den legendariske Wall Street-investeraren Warren Buffett bryr sig föga om examen från fina universitet och högskolor när han väljer sina kandidater.
Försök inte imponera med högskola för Buffett
Akademisk bakgrund är inget som det så kallade Oraklet från Omaha fäster någon större vikt vid. Han tittar aldrig på det när han rekryterar. I stället är det ”rå affärstalang” som gäller, berättar Fortune.
Det här är inget nytt – Warren Buffett, 94 år, har återkommande deklarerat detta i sina årliga aktieägarbrev och offentliga framträdanden.
Men det kan ändå vara värt att uppmärksamma att den som till äventyrs har planer på att bli toppchef på något av bolagen inom Buffetts investerarkonglomerat Berkshire Hathaway inte gör något bestående avtryck för att han eller hon har en akademisk bakgrund från en prestigefylld institution.
Bill Gates hoppade av Harvard
Buffett pekar på att exempelvis Microsoftskaparen Bill Gates hoppade av Harvard.
Ben Rosner, en annan supertalang, gick bara i skolan till sjätte klass, och Pete Leigl, tidigare vd för Forest River, nådde stor framgång utan att ha meriter från tjusiga universitet.
Nu har förvisso Warren Buffett själv akademisk examen från University of Nebraska–Lincoln, Wharton och Columbia, men han anser ändå att naturbegåvningar väger tyngre i valet av jobbkandidater.
Wall Street-tungvikaren är medveten om att en del chefer utbildat sig på elitskolor, men för den skull är det viktigt att i första hand ta vara på en ”naturlig” förmåga, anser han.
Buffett nu en av världens rikaste
Detta för att inte missa supertalanger och exceptionellt drivna chefer.
Buffett är en av historiens mest ikoniska investerare.
På 1960-talet köpte han textilföretaget Berkshire Hathaway och gjorde om det till ett investeringskonglomerat.
Hans förmögenhet uppskattas så sent som i mitten av 2025 till nånstans mellan 144 och 160 miljarder dollar. Han är därmed en av världens rikaste personer, samtidigt som han är en filantrop och har lovat att donera merparten av sin förmögenhet till välgörande ändamål.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
