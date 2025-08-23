Försök inte imponera med högskola för Buffett

Akademisk bakgrund är inget som det så kallade Oraklet från Omaha fäster någon större vikt vid. Han tittar aldrig på det när han rekryterar. I stället är det ”rå affärstalang” som gäller, berättar Fortune.

Det här är inget nytt – Warren Buffett, 94 år, har återkommande deklarerat detta i sina årliga aktieägarbrev och offentliga framträdanden.

Men det kan ändå vara värt att uppmärksamma att den som till äventyrs har planer på att bli toppchef på något av bolagen inom Buffetts investerarkonglomerat Berkshire Hathaway inte gör något bestående avtryck för att han eller hon har en akademisk bakgrund från en prestigefylld institution.

Bill Gates hoppade av Harvard

Buffett pekar på att exempelvis Microsoftskaparen Bill Gates hoppade av Harvard.

Ben Rosner, en annan supertalang, gick bara i skolan till sjätte klass, och Pete Leigl, tidigare vd för Forest River, nådde stor framgång utan att ha meriter från tjusiga universitet.

Nu har förvisso Warren Buffett själv akademisk examen från University of Nebraska–Lincoln, Wharton och Columbia, men han anser ändå att naturbegåvningar väger tyngre i valet av jobbkandidater.

Wall Street-tungvikaren är medveten om att en del chefer utbildat sig på elitskolor, men för den skull är det viktigt att i första hand ta vara på en ”naturlig” förmåga, anser han.