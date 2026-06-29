Försiktig stämning på börserna i Asien
Flera index i Asien inleder veckan med svaga nedgångar efter ännu en turbulent helg kring Persiska viken.
Efter nya attacker mellan USA och Iran de senaste dagarna uppges parterna ha kommit överens om ett uppehåll i anfallen, rapporterade flera medier med hänvisning till källor i samband med att börserna öppnade för en ny vecka i Asien.
Kursrörelserna är till en början försiktiga. I Tokyo backar Topix med 0,1 procent och Nikkei 225 med 0,7 procent.
I Kina backar Shenzhen-börsen med 0,8 procent medan Shanghai ökar med 0,2 procent. Hongkongbaserade Hang Seng tillhör ett av måndagens undantag och klättrar 1,9 procent.
Även Kospi i Sydkorea sticker ut med något större rörelser – men åt andra hållet. Vid lunch hade indexet backat med 1,6 procent.