Försiktig stämning på börserna i Asien

Efter nya attacker mellan USA och Iran de senaste dagarna uppges parterna ha kommit överens om ett uppehåll i anfallen, rapporterade flera medier med hänvisning till källor i samband med att börserna öppnade för en ny vecka i Asien.

Flera index i Asien inleder veckan med svaga nedgångar efter ännu en turbulent helg kring Persiska viken.

Efter nya attacker mellan USA och Iran de senaste dagarna uppges parterna ha kommit överens om ett uppehåll i anfallen, rapporterade flera medier med hänvisning till källor i samband med att börserna öppnade för en ny vecka i Asien.