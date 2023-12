First North - årets berg och dalbana

Börs & Finans

Fastighetsdöden: 500 miljarder dollar upp i rök

Prognosen för kommersiella fastigheter ser inte lovande ut inför det nya året. Det ser ut som att lika mycket pengar kan försvinna inom sektorn under 2024 som under det gångna året. Miljarder gick upp i rök 500 miljarder dollar under 2023. Ungefär lika mycket under 2024. Det är pengar som har gått upp i rök …