Venezuelaner köper krypto för att skydda sina pengar

Invånare i Venezuela har behövt skydda sina tillgångar i samband med USA:s militära ingripande i landet.

Därför har man nu vänt sig till den dollarkopplade stablecoinen Tether, skriver CNBC.

När osäkerheten ökade och förtroendet för den lokala valutan bolívar ytterligare försvagades konverterade många sina tillgångar till digitala dollarbaserade kryptovalutor.

Stablecoins fungerar som skyddsnät

Utvecklingen speglar ett bredare mönster i länder med hög inflation, politisk instabilitet och begränsad tillgång till amerikanska dollar.

I delar av Latinamerika, Mellanöstern och Eurasien används Tether, eller USDT, för att ta emot remitteringar, genomföra betalningar och undvika värdeförlust i nationella valutor.

Stablecoins som Tether fungerar därmed som ett alternativt finansiellt skyddsnät när banksystem och valutor sviktar.

Handlades över dollarkursen

Efterfrågetoppen i Venezuela ledde samtidigt till kraftiga prisavvikelser på lokala handelsplattformar, där Tether under en period handlades långt över sin avsedda dollarkurs.

Det illustrerar både marknadens begränsade likviditet och den roll stablecoins fått som krisvaluta i länder som Venezuela.

Samtidigt kan omfattande övergångar till digitala dollar bidra till kapitalutflöden och ytterligare press på lokala valutor.