Fick arv och köpte aktier – har tjänat 7,7 miljoner

William Shippey, som han heter, har inte haft ett riktigt arbete på två år utan lever på att försöka tajma börsen.

När hans mor gick bort 2023 och tidigare hans far (2009) fick han loss ett arv som gjorde det möjligt att via olika strategier dra in pengar på främst aktier.

Tog rygg på “Roaring Kitty” och Gamestop

I dag har han samlat ihop cirka 800 000 dollar, runt 7,7 miljoner kronor, på sina affärer på finansmarknaden. I huvudsak köp och försäljning av aktier och optionshandel med hävstång.

Under en period skuggade han Redditanvändaren Keith Gill, känd som “Roaring Kitty”, och dokumenterade hans köp av Gamestop under meme-aktiehysterin, berättar Business Insider, BI.

Han öppnade ett Robinhood-konto 2022, och det var då han började med sin handel som sedan skulle ta fart ännu mer efter arvet. Ungefär i samma veva, 2022 alltså, startade WallStreetBets, Roaring Kitty och GameStop meme-aktieboomen.