Vakanser spökar i fastighetsrapporter

”Sammanfattningsvis visar vi, trots högre vakansnivåer än normalt, en stark resultatutveckling”, säger vd Ulrika Hallengren enligt ett pressmeddelande.

Outhyrda lokaler spökar även för Fabege, som också rapporterar lyft för hyresintäkter och driftöverskottet i kvartalet.

”Vi är inte nöjda med negativ nettouthyrning och är fullt medvetna om att vakanser kostar pengar”, säger Fabeges vd Bent Oustad i en kommentar i bolagets delårsrapport.

”Vårt fokus för återstoden av 2026 är tydligt: öka uthyrningsgraden, slutföra pågående kunddialoger, skydda kassaflödet och fortsätta utveckla hållbara, attraktiva mötes- och arbetsplatser i Stockholmsregionen”, tillägger han.