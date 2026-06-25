26-åring köper bostad för 2,4 miljarder: "Yngsta miljardären"

Koppling till Trump

Abbas Sajwanis egen webbplats uppger att han ”vid 26 års ålder är den yngsta miljardären inom global fastighetsutveckling, efter att ha byggt upp ett fastighetsbolag värt flera miljarder dollar på mindre än fem år”.

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Men, det är förstås lättare att kliva in i den absoluta fastighetstoppen när familjen redan befinner sig där. Abbas Sajwanis far är nämligen miljardären Hussain Sajwani, grundare av fastighetsbolaget Damac i Dubai. Han sitter på en förmögenhet på dryga 15,3 miljarder dollar och kallas ibland för ”Dubais Donald”, på grund av sina kopplingar till Donald Trump.

Sajwani och Trump har känt varandra sedan 2011, då Damac och Trump Organization byggde den första Trump-märkta golfbanan i Mellanöstern.

Förra året meddelade de också en planerad investering på 20 miljarder dollar i amerikanska datacenter. Vid en pressträff beskrev Trump Hussain Sajwani som en ”stor investerare”.

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Värdet har rusat

The Holme har dessutom stigit kraftigt i värde på kort tid.

Den nuvarande ägaren, vars identitet fortfarande inte är offentlig, köpte fastigheten för 139 miljoner pund för mindre än två år sedan. Om den nya affären går igenom innebär det en prisökning på omkring 51 miljoner pund.

Före det hade huset ägts av saudiska kungligheter och varit under tvångsförvaltning.

Inte dyrast i London

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Trots den enorma prislappen är affären inte den allra dyraste i London.

Tidigare i år sålde fastighetsutvecklaren Nick Candy sin villa i Chelsea för över 275 miljoner pund.

Men The Holme-affären placerar ändå Abbas Sajwani i en mycket exklusiv krets: personer som kan lägga flera miljarder kronor på ett privathem i en av världens dyraste städer.

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