Prins William säljer gård för 90 miljoner kronor

Gården består av mer än 600 hektar mark, ett bostadshus med åtta sovrum, ekonomibyggnader och stora arealer odlings- och betesmark, rapporterar BBC. För den som tycker att gräsmattan hemma är jobbig att klippa är detta en uppgradering av viss dignitet.

Kungligt fastighetsbolag

Försäljningen sker genom Duchy of Cornwall, det enorma mark- och fastighetsinnehav som automatiskt tillfaller den brittiska tronföljaren. Hertigdömet omfattar omkring 128 000 tunnland mark spridd över 19 engelska grevskap och genererar varje år omkring 20 miljoner pund i privata inkomster till William.

Men tanken är inte att fylla skattkistan ytterligare. Tvärtom.

Under de kommande tio åren planerar hertigdömet att sälja omkring 20 procent av sina fastigheter för att frigöra motsvarande nästan sju miljarder kronor. Pengarna ska investeras i lokala samhällen, prisvärda bostäder och miljöprojekt.