Att vara prins handlar inte bara om att klippa band och vinka från balkonger. Det handlar också om att förvalta ett av Europas största jordbruksimperier.
Prins William säljer gård för 90 miljoner kronor
Nu säljer Storbritanniens kronprins, Prins William, en 250 hektar stor gård i Herefordshire i västra England. Prislappen ligger på 6,65 miljoner pund, motsvarande drygt 90 miljoner kronor.
Gården består av mer än 600 hektar mark, ett bostadshus med åtta sovrum, ekonomibyggnader och stora arealer odlings- och betesmark, rapporterar BBC. För den som tycker att gräsmattan hemma är jobbig att klippa är detta en uppgradering av viss dignitet.
Kungligt fastighetsbolag
Försäljningen sker genom Duchy of Cornwall, det enorma mark- och fastighetsinnehav som automatiskt tillfaller den brittiska tronföljaren. Hertigdömet omfattar omkring 128 000 tunnland mark spridd över 19 engelska grevskap och genererar varje år omkring 20 miljoner pund i privata inkomster till William.
Men tanken är inte att fylla skattkistan ytterligare. Tvärtom.
Under de kommande tio åren planerar hertigdömet att sälja omkring 20 procent av sina fastigheter för att frigöra motsvarande nästan sju miljarder kronor. Pengarna ska investeras i lokala samhällen, prisvärda bostäder och miljöprojekt.
Vill modernisera monarkin
William har flera gånger signalerat att han vill modernisera synen på det kungliga markägandet.
Han har sagt att han inte vill vara en ”traditionell jordägare” utan använda tillgångarna för att skapa konkret nytta för människor som bor och arbetar på markerna.
Det är en strategi som skiljer sig från bilden av den brittiska aristokratin som generation efter generation samlat på sig mark utan att sälja en kvadratmeter.
I stället verkar William resonera som en ganska vanlig kapitalförvaltare: sälja sådant som inte passar strategin och investera där pengarna gör större nytta.
Jordbruk möter hållbarhet
Bakom affären ligger också ett växande fokus på hållbarhet. Hertigdömet uppger att man ser över hela portföljen för att säkerställa att mark och fastigheter ger största möjliga sociala och miljömässiga effekt.
Det låter kanske mindre romantiskt än en engelsk herrgård med stenmur, får och dimma över fälten. Men för den som ska bli kung handlar framtiden uppenbarligen lika mycket om investeringar som om traditioner.