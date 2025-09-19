Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Ex-student på Harvard gripen för mångmiljonbedrägeri

Harvard
Den tidigare Harvardstudenten står åtalad för bedrägeri på över 37 miljoner kronor. (Foto: Charles Krupa/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 19 sep. 2025Publicerad: 19 sep. 2025

En utexaminerad student vid Harvard Business School greps på torsdagen för att ha lurat andra elever på det högt rankade universitet i USA på mer än 37 miljoner kronor i ett pyramidspel.

Det här berättar Fortune och uppger att den bedrägliga Harvardstudenten utlovade guld och gröna skogar till sina tidigare klasskamrater.

Han påstod att de som investerade i hans pyramidspel snart skulle kunna skrävla högljutt om sina ”galna vinster”.

Den 46-årige Harvardstudenten står nu åtalad för värdepappersbedrägeri, olagliga banköverföringar och bedrägeri.

Harvard-bedragaren: Det blir din bästa investering

Hans bedrägeri ägde rum, enligt anklagelserna, från september 2021 til februari 2024.

I stämningsansökan framgår det att Harvardbedragaren garanterade att det skulle bli stor avkastning till liten risk.

”Det kommer att bli din bästa investering. Insikten är tät”, sade han.

Han är nu släppt mot en borgen på 300 000 dollar, drygt 2,8 miljoner kronor, men har stränga restriktioner att inte ha kontakt med sina offer eller potentiella vittnen.

Avslöjandet om hans bedrägerier mot intet ont anande Harvard-elever gjordes i februari förra året.

“Även sofistikerade investerare kan bli lurade”

Det var New Yorks justitieminister Letitia James som fick kännedom om bedrägeriet som bland annat resulterade i att en av dem som investerat i pyramidspelet avslutat sitt liv. Detta sedan han förlorat 10 000 dollar, motsvarande 93 700 kronor.

”Även sofistikerade investerare kan bli lurade av bedragare, särskilt när personliga relationer och nätverk används för att bygga en falsk känsla av förtroende”, har Letitia James konstaterat.

Den listiga och fräcka bedragaren tog examen från Harvard 2003 med en magisterexamen i företagsekonomi.

Läs även: Avslöjade pyramidspelet som lurade tusentals DagensPS

Ola Söderlund
