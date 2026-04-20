EU-toppen: Stor risk för korruption under upprustningen

Bakgrunden är de historiskt stora summor som nu investeras i upprustning i spåren av kriget i Ukraina.

EU-lån till försvarssatsningar

Myndigheten rapporterar en tydlig ökning av tips om oegentligheter kopplade till försvarssektorn, särskilt inom forskningsprojekt och upphandlingar.

Utvecklingen sammanfaller med att EU:s gemensamma budget i allt större utsträckning används för att finansiera militära satsningar.

Bland insatserna finns ett program värt 500 miljoner euro för ammunition, omfattande försvarslån med EU-stöd samt en särskild satsning på försvarsindustrin.

Den snabba expansionen av dessa program har skapat nya möjligheter för oseriösa aktörer att utnyttja systemet.