När pengarna flödar till europeisk försvarsindustri lockar det också till sig bedragare, varnar chefen för bedrägeribekämpning i EU.
EU-toppen: Stor risk för korruption under upprustningen
EU:s ökade försvarssatsningar riskerar att locka till sig mer bedrägerier och korruption.
Det menar den nya chefen för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), Petr Klement.
Bakgrunden är de historiskt stora summor som nu investeras i upprustning i spåren av kriget i Ukraina.
EU-lån till försvarssatsningar
Myndigheten rapporterar en tydlig ökning av tips om oegentligheter kopplade till försvarssektorn, särskilt inom forskningsprojekt och upphandlingar.
Utvecklingen sammanfaller med att EU:s gemensamma budget i allt större utsträckning används för att finansiera militära satsningar.
Bland insatserna finns ett program värt 500 miljoner euro för ammunition, omfattande försvarslån med EU-stöd samt en särskild satsning på försvarsindustrin.
Den snabba expansionen av dessa program har skapat nya möjligheter för oseriösa aktörer att utnyttja systemet.
”Pengarna är magneten”
Petr Klement, som tillträdde som chef för Olaf tidigare i år, pekar på att stora pengaflöden i sig fungerar som en drivkraft för ekonomisk brottslighet.
”Magneten för bedragarna, magneten för brottslingarna, är pengarna”, säger han till Financial Times.
Riskerna gäller bland annat manipulerade upphandlingar, överprissättning, klientelism och korruption.
Olaf har i uppdrag att skydda EU:s finansiella intressen och lämnar rekommendationer till medlemsländer och institutioner om att återkräva medel som gått förlorade genom bedrägerier.
Vill ha återkrav
Under det senaste året rekommenderade myndigheten återkrav på närmare 600 miljoner euro och stoppade ytterligare utbetalningar.
Sett över en längre period har Olaf bidragit till att återföra flera miljarder euro till EU:s budget. Samtidigt kvarstår problem i hur medlemsländerna följer upp ärenden.
Eftersom Olaf saknar egna rättsliga befogenheter är det nationella myndigheter eller Europeiska åklagarmyndigheten som avgör om rättsprocesser ska inledas.
Förhandlar om ny budget
Skillnaderna mellan länderna är stora. Vissa medlemsstater har kritiserats för att inte agera tillräckligt på myndighetens rekommendationer, vilket riskerar att underminera arbetet mot bedrägerier.
Framöver väntas ännu större summor stå på spel. EU förhandlar just nu om en ny långtidsbudget på omkring två biljoner euro, där försvarsfrågor väntas få en mer framträdande roll, skriver Eunews.
Mot denna bakgrund vill Olaf fördjupa samarbetet med åklagarmyndigheter inom EU för att effektivisera utredningar och förbättra informationsutbytet.
Läs mer: Sveriges analys: Rysslands ekonomi mycket sämre än trott. Realtid