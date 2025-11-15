Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

EU tappar sin fördel mot Schweiz efter handelsavtal

schweiz
Schweiziska ostar blir ny billigare i USA efter det nya handelsavtalet. (Foto: AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 15 nov. 2025Publicerad: 15 nov. 2025

Klockor och ostar från Schweiz har varit dyra att importera till USA. Nu har dock länderna enats om en tullsänkning som går i linje med EU-nivån.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Schweiz har säkrat en kraftig tullsänkning i USA, från 39 till 15 procent, i ett ramavtal som markerar en tydlig förbättring i de något sura relationerna mellan länderna.

Uppgörelsen innebär också ett schweiziskt investeringslöfte på hela 200 miljarder dollar i USA till 2028.

Det är ett belopp som placerar Schweiz bland de tyngre utländska investerarna i amerikansk industri, skriver Reuters.

Har nu samma som EU

Avtalet neutraliserar de mest riskfyllda delarna av de amerikanska tullarna.

För läkemedel, halvledare och andra strategiska varor sätts ett övre tulltak på 15 procent, vilket avvärjer scenarier där sektorerna hade kunnat drabbas av mycket högre och mer oförutsägbara avgifter.

För Schweiz innebär detta en snabb återhämtning av konkurrenskraften gentemot EU, vars företag redan haft lägre tullnivåer.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"

13 nov. 2025
Ola Skogö - Modulärt byggande för flexibla samhällen
Spela klippet
PS Partner

Därför växer modulärt byggande i Sverige

10 nov. 2025

Vill stärka investeringar i USA

USA använder samtidigt uppgörelsen som ett sätt att dra till sig produktion och kapital.

ANNONS

En betydande del av de utlovade investeringarna kommer från läkemedelsjättar och ingenjörskoncerner som redan förbereder nya produktionssatsningar.

Washington ser detta som ett sätt att stärka amerikansk försörjning inom medicin, teknik och avancerad tillverkning.

Öppnar för fler amerikanska varor

Schweiz öppnar sig i gengäld för fler amerikanska varor genom tullsänkningar och nya importkvoter för bland annat kött.

Landet går dessutom med på att erkänna amerikanska bilsäkerhetsstandarder, en förändring som undanröjer ett långvarigt irritationsmoment i handeln.

Läs mer: Oron: Trump vill betala skulden – med inflation. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
SchweizTullarUSA
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet

Räkna ut ditt pris
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS