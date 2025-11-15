EU tappar sin fördel mot Schweiz efter handelsavtal

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Schweiz har säkrat en kraftig tullsänkning i USA, från 39 till 15 procent, i ett ramavtal som markerar en tydlig förbättring i de något sura relationerna mellan länderna.

Uppgörelsen innebär också ett schweiziskt investeringslöfte på hela 200 miljarder dollar i USA till 2028.

Det är ett belopp som placerar Schweiz bland de tyngre utländska investerarna i amerikansk industri, skriver Reuters.

Har nu samma som EU

Avtalet neutraliserar de mest riskfyllda delarna av de amerikanska tullarna.

För läkemedel, halvledare och andra strategiska varor sätts ett övre tulltak på 15 procent, vilket avvärjer scenarier där sektorerna hade kunnat drabbas av mycket högre och mer oförutsägbara avgifter.

För Schweiz innebär detta en snabb återhämtning av konkurrenskraften gentemot EU, vars företag redan haft lägre tullnivåer.