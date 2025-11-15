Klockor och ostar från Schweiz har varit dyra att importera till USA. Nu har dock länderna enats om en tullsänkning som går i linje med EU-nivån.
EU tappar sin fördel mot Schweiz efter handelsavtal
Mest läst i kategorin
Då kraschar oljepriset – hänger på ett land
Det hänger egentligen på Kina när oljepriset kraschar. Landet har byggt upp enorma oljereserver som har förlängt nedgången, men frågan är när den slutligen kommer. Det är alltså Kina som förhindrar en kollaps av det svarta guldet, enligt norska Finansavisen. Överflöd av olja Det finns ett stort överflöd av olja i världen för närvarande, som …
Marknaden går på knäna – bubblan bakom börsoron
Börsfallen i både Europa och USA väcker ny oro. Analytiker pekar på övervärderingar, ränteoro och en möjlig bubbla inom tech som nu pressar marknaden. Marknaderna har visat tydlig stress. I Europa föll Stoxx 600-index efter rapporter om svagare bolagsdata, oro kring Kinas ekonomi och osäkerhet inför Federal Reserves nästa drag, rapporterar CNBC. Samtidigt visar en …
Tyskland jublar över Googles beslut: "Precis vad vi behöver"
Tysklands ekonomi har svårt att ta fart. Men nu får den en boost när jätten Google har bestämt sig för att satsa stort. När det talas om spetsutveckling inom AI så är det allt som oftast USA som kommer på tal. Men även på europeisk mark finns det potential. Nu genomför Google sin största investering …
Norska banken satsar på svenska aktien – trots kritik och kursras
När DNB kliver in som ägare i skandaltyngda Intellego höjs marknadens ögonbryn. Den norska storbanken ser potential där många andra tvekar, trots kritik, bot och en rad varningsflaggor kring bolaget. Bolaget Intellego, med fokus på indikatorer för UV-strålning och listat på First North i Stockholm, fick tidigare i somras hård kritik efter att motparten i …
Svenskarnas buffert ryker: Så många tvingas ta av sparandet
Att det är tuffa ekonomiska tider för många hushåll och företag vet vi. Men nu avslöjar nya siffor från Swedbank kring svenskarnas sparande precis hur tuffa de egentligen är. En ny undersökning från banken har nämligen granskat hur många som under året tvingats ta av sitt sparande för att få ekonomi att gå ihop – …
Schweiz har säkrat en kraftig tullsänkning i USA, från 39 till 15 procent, i ett ramavtal som markerar en tydlig förbättring i de något sura relationerna mellan länderna.
Uppgörelsen innebär också ett schweiziskt investeringslöfte på hela 200 miljarder dollar i USA till 2028.
Det är ett belopp som placerar Schweiz bland de tyngre utländska investerarna i amerikansk industri, skriver Reuters.
Har nu samma som EU
Avtalet neutraliserar de mest riskfyllda delarna av de amerikanska tullarna.
För läkemedel, halvledare och andra strategiska varor sätts ett övre tulltak på 15 procent, vilket avvärjer scenarier där sektorerna hade kunnat drabbas av mycket högre och mer oförutsägbara avgifter.
För Schweiz innebär detta en snabb återhämtning av konkurrenskraften gentemot EU, vars företag redan haft lägre tullnivåer.
Senaste nytt
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Därför växer modulärt byggande i Sverige
Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Vill stärka investeringar i USA
USA använder samtidigt uppgörelsen som ett sätt att dra till sig produktion och kapital.
En betydande del av de utlovade investeringarna kommer från läkemedelsjättar och ingenjörskoncerner som redan förbereder nya produktionssatsningar.
Washington ser detta som ett sätt att stärka amerikansk försörjning inom medicin, teknik och avancerad tillverkning.
Öppnar för fler amerikanska varor
Schweiz öppnar sig i gengäld för fler amerikanska varor genom tullsänkningar och nya importkvoter för bland annat kött.
Landet går dessutom med på att erkänna amerikanska bilsäkerhetsstandarder, en förändring som undanröjer ett långvarigt irritationsmoment i handeln.
Läs mer: Oron: Trump vill betala skulden – med inflation. Realtid
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Hotet mot världsekonomin: Inflation som skuldmedicin
Donald Trump tros vara villig att acceptera en högre inflation för att få USA:s finanser att se bättre ut. Det kan vålla världsekonomin stora problem på sikt, menar experter. USA:s statsfinanser håller på att stadigt försämras. Stigande räntor och rekordstora underskott förstärker varandra. Landets räntekostnader växer nu betydligt snabbare än ekonomin, och utvecklingen sammanfaller med …
Från TikTok-larm till svensk techsuccé via introspektiv AI
I veckans podcastavsnitt av AI+ samtalar Viggo Cavling och Katarina Gospic om de mest omtalade AI-nyheterna. Från forskning om självkorrigerande modeller, larmet om att TikTok gör oss dummare, Joyce Carol Oates uppmärksammade Musk-kritik och den svenska plattformen Lovables raketresa. Ett fritt, nyfiket och varmt samtal om hur den senaste tekniken som formar vår vardag.
EU tappar sin fördel mot Schweiz efter handelsavtal
Klockor och ostar från Schweiz har varit dyra att importera till USA. Nu har dock länderna enats om en tullsänkning som går i linje med EU-nivån. Schweiz har säkrat en kraftig tullsänkning i USA, från 39 till 15 procent, i ett ramavtal som markerar en tydlig förbättring i de något sura relationerna mellan länderna. Uppgörelsen …
Trumps tullpudel: Plötsligt ser kejsaren att han är naken
Efter ett drygt halvår av höga tullar har prisökningarna slagit för hårt mot amerikanska konsumenter. Nu tvingas Trump pudla och sänka tullarna på utvalda varor. KOMMENTAR Kaffe, nötkött, bananer och apelsinjuice. Det är några av matvarorna som kommer att slippa tullar när Vita huset pudlar. Tidigare har det hetat att tullarna betalas av någon annan. …
Marknaden vill ha förnybar energi – politiken sätter stopp
I stora delar av världen, inte minst i framväxande länder, har förnybar energi blivit ett prisvärt alternativ. Men det har också blivit allt mer kontroversiellt. I den förnybara energins barndom krävdes det ofta stora subventioneringar för att väcka intresse. Men idag ser förutsättningarna på flera håll annorlunda ut. Marknaden driver utvecklingen snabbare än många politiska …