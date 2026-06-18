EU satsar på grön energi i fattiga länder – kan gynna Kina

Onödigt höga avgifter kan minska din pension

Anledningen är att en betydande del av investeringarna kan komma att hamna hos kinesiska leverantörer av grön teknik.

Under de senaste åren har Bryssel gradvis skärpt sin hållning gentemot Kina.

Dominerar vissa industrier

EU har infört tullar mot kinesiska elbilar, granskat kinesiska investeringar och lyft fram riskerna med beroenden inom strategiska sektorer.

Samtidigt är Kina världsledande inom flera gröna teknologier som behövs för energiomställningen, bland annat solpaneler och utrustning för solkraftsanläggningar.

Det nya obligationsinitiativet är ett exempel på den målkonflikt som därmed uppstår, skriver Euronews.

Programmet ska finansiera klimat- och infrastrukturprojekt i länder utanför EU, men innehåller inga begränsningar för användning av kinesisk teknik.

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