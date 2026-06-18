Kinesiska företag kan bli vinnare på gröna satsningar i utvecklingsländer. Det menar källor i EU som uttrycker oro för utvecklingen.
EU satsar på grön energi i fattiga länder – kan gynna Kina
En ny satsning på gröna obligationer, som ska mobilisera upp till 20 miljarder euro för hållbara projekt i utvecklingsländer, har väckt oro inom EU-kommissionen.
Anledningen är att en betydande del av investeringarna kan komma att hamna hos kinesiska leverantörer av grön teknik.
Under de senaste åren har Bryssel gradvis skärpt sin hållning gentemot Kina.
Dominerar vissa industrier
EU har infört tullar mot kinesiska elbilar, granskat kinesiska investeringar och lyft fram riskerna med beroenden inom strategiska sektorer.
Samtidigt är Kina världsledande inom flera gröna teknologier som behövs för energiomställningen, bland annat solpaneler och utrustning för solkraftsanläggningar.
Det nya obligationsinitiativet är ett exempel på den målkonflikt som därmed uppstår, skriver Euronews.
Programmet ska finansiera klimat- och infrastrukturprojekt i länder utanför EU, men innehåller inga begränsningar för användning av kinesisk teknik.
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Solenergi en nyckelfråga
Eftersom kinesiska företag ofta erbjuder de billigaste lösningarna befarar EU-tjänstemän att stora delar av projekten kommer att bygga på kinesiska produkter.
Frågan har fått ökad tyngd sedan EU-kommissionen börjat varna för säkerhetsrisker kopplade till vissa kinesiska energikomponenter.
Särskilt gäller det kraftinvertrar, som används för att ansluta solenergi till elnätet.
Bryssel har pekat på risken att utrustningen skulle kunna utnyttjas för att påverka energisystem om relationerna mellan Kina och Europa försämras.
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Säkerhetspolitiken har fått ökad vikt
Problemet är särskilt känsligt i EU:s närområde. Flera av de projekt som kan få finansiering väntas genomföras i länder kring Medelhavet och i Nordafrika, regioner som samtidigt har täta energikopplingar till Europa.
Bakom diskussionen ligger en bredare förändring av EU:s Kinapolitik. När obligationsinitiativet utformades stod klimatmålen i centrum.
Sedan dess har ekonomisk säkerhet blivit en allt viktigare fråga i Bryssel, samtidigt som oron över kinesiskt inflytande i strategisk infrastruktur vuxit.
Resultatet är att EU nu riskerar att finansiera samma kinesiska teknik utomlands som man på sikt försöker minska användningen av på hemmaplan.
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