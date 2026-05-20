Embracer knoppar av Fellowship – blir två bolag
Spelkoncernen Embracer avser att dela upp koncernen i två separata börsnoterade bolag, enligt ett pressmeddelande.
Embracer knoppar av Fellowship Entertainment med en planerad börsnotering på Stockholmsbörsen under 2027.
”Denna separation handlar om ett skarpare ledningsfokus och tydligare ansvarstagande”, säger koncernens styrelseordförande Lars Wingefors.
Från och med nästa kvartalsrapport kommer koncernen att rapportera genom två separata affärssegment: Fellowship och Embracer.
”Jag är övertygad om att detta är rätt väg framåt för att skapa långsiktigt värde”, säger koncernens vd Phil Rogers.
Embracer släppte under morgonen sin rapport för det fjärde kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår som avser perioden januari till mars. Omsättningen minskade med 24 procent i årstakt till 3,9 miljarder kronor.