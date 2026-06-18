Ellos huvudägare har tackat nej till ett bud på postorderföretaget. I stället fortsätter man att ta sikte på börsen under 2026.
Ellos tackar nej – vill inte bli uppköpt
Det var klockan 22.30 onsdag kväll som Ellos gick ut med ett pressmeddelande.
Beskedet var att ”Ellos Holding offentliggör avvisat indikativt bud om 76,50 SEK per aktie”.
”Bolagets huvudägare har informerat Ellos Holding om att de har mottagit ett indikativt bud om att förvärva samtliga aktier i Ellos Holding till ett pris om 76,50 SEK per aktie. Huvudägarna har avvisat det indikativa budet, eftersom de anser att det inte återspeglar Ellos Holdings fulla värde”, skriver Ellos.
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Vill till börsen under 2026
Ellos Holding har tidigare offentliggjort att man vill notera bolaget på Stockholms-börsen under 2026 och räknar, uppenbarligen, med att det ska betala sig bättre.
Hos Breakit bekräftar Morten E Austrup, styrelseordförande och storägare, att det bud man avvisade var för dåligt.
”Vi tycker budet är för lågt helt enkelt. Nu är börsen huvudspåret. Vi jobbar för fullt för en notering på Stockholmsbörsens huvudlista så snart som möjligt. Vi vill att Ellos ska bli en folkaktie”, säger Austrup.
Tog över efter rekonstruktion
Ellos ägdes fram till hösten 2024 av Nordic Capital. Efter en finansiell rekonstruktion tog då långivarna över det anrika Borås-företaget.
Norska Sissener kontrollerar nu nästan 25 procent av aktierna, ett bolag som Jan Petter Sissener styr.
Sissener har en lång bakgrund i finansbranschen, bland annat hos Alfred Berg, SEB och Carnegie.
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147 miljoner i vinst
Ellos omsatte nästan 3,5 miljarder kronor 2025, och gjorde ett rörelseresultat på 147 miljoner kronor.
Bolaget, som grundades 1947, omfattar även Jotex och Homeroom. Första postorder-katalogen kom för övrigt 1953.
Grundare av bolaget var Olle Blomqvist, som ansåg att ”Olles” var ett lite tråkigt namn på företaget. Han vände därför på namnet – därav ”Ellos”.