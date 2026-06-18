Ellos tackar nej – vill inte bli uppköpt

”Bolagets huvudägare har informerat Ellos Holding om att de har mottagit ett indikativt bud om att förvärva samtliga aktier i Ellos Holding till ett pris om 76,50 SEK per aktie. Huvudägarna har avvisat det indikativa budet, eftersom de anser att det inte återspeglar Ellos Holdings fulla värde”, skriver Ellos.

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Vill till börsen under 2026

Ellos Holding har tidigare offentliggjort att man vill notera bolaget på Stockholms-börsen under 2026 och räknar, uppenbarligen, med att det ska betala sig bättre.

Hos Breakit bekräftar Morten E Austrup, styrelseordförande och storägare, att det bud man avvisade var för dåligt.

”Vi tycker budet är för lågt helt enkelt. Nu är börsen huvudspåret. Vi jobbar för fullt för en notering på Stockholmsbörsens huvudlista så snart som möjligt. Vi vill att Ellos ska bli en folkaktie”, säger Austrup.