Ekonomikanalen EFN varslar omfattande neddragningar

Ekonomikanalen EFN genomför nu omfattande neddragningar för att vässa sin bevakning av börs och finans, enligt uppgifter till Dagens Media.
Ekonomikanalen EFN genomför just nu omfattande förändringar som påverkar flera delar av verksamheten. Enligt uppgifter till Dagens Media har personalen kallats till ett större möte där ledningen informerade om att företaget behöver dra ned på kostnader och omorganisera sitt arbete.
Det är ännu inte klart hur många som berörs av neddragningarna, men beskedet ska ha kommit oväntat för många anställda.
EFN:s chefredaktör Anders Hägerstrand har bekräftat till Dagens Media att mötet ägde rum, men har inte gått in på detaljer om vad som ska förändras eller varför.
Ovisst hur många som drabbas
Syftet med omorganisationen uppges vara att EFN vill fokusera mer på börs- och finansnyheter, områden som blivit allt viktigare för kanalen.
Samtidigt har kritiker riktat blickarna mot Handelsbanken och EFN:s förhålland.
Enligt en granskning av Realtid är satsningen från banken ett exempel på en “björntjänst” där stora pengar pumpas in utan tydlig lönsam plan. Kritiken lyder att om verksamheten inte är ekonomiskt hållbar blir effekten snarare negativ än stödjande.
Det kan innebära att resurser flyttas från andra delar av redaktionen och att vissa arbetsuppgifter förändras eller försvinner.
Företaget ska nu ta fram en mer detaljerad plan för hur förändringarna ska genomföras. Personal väntas få mer information under de kommande veckorna.
Dagens PS har sökt Ekonomikanalen, EFN, för kommentar.
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
