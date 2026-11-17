Just frågan vem som ska leda företaget lär komma upp i samband med investerar- och pressträffen i anslutning till rapporten. Olika uppgifter har gjort gällande att Jensen Huang undersöker möjligheterna att komma tillbaka. En hemsida, ”Stand with Jensen”, fritt översatt ”stå upp för Jensen”, har hittills samlat över 170 000 namnunderskrifter.

Förväntningarna på bolagets rapport är samtidigt som nästan alltid skyhögt ställda, med bland annat en prognos på en omsättning på över 100 miljarder dollar.

Stark försäljning

Kristofer Barrett, fondförvaltare vid franska kapitalförvaltningsföretaget Carmignac, påpekar att utifrån de senaste kvartalssiffrorna från Nvidias kunder talar mycket för en stark försäljning.

”Siffrorna kommer att vara bra. De har varit slutsålda under lång tid och försäljningen bestäms av utbudet, vilket vi har sett varit starkt i och med leverantörernas rapporter. Det finns ingen anledning till att utsikterna skulle vara förändrade sett till det som hänt förra veckan”, skriver han i en kommentar till TT.

”Oklar reaktion”

Vid den senaste rapporten i augusti slog den amerikanska chiptillverkaren förväntningarna och målade då upp en fortsatt stark efterfrågan kopplad till AI-utvecklingen. Den senaste månaden har dock hela sektorn skakats om och aktien har fallit brant. Bolagets rapport bedöms som alltid få stor effekt inte bara för bolagets aktie utan hela börshumöret.

”Förra kvartalet nämndes en preliminär tillväxtsiffra för nästa år, jag gissar att de behåller den. Marknadens reaktion är förstås oklar oavsett om siffrorna är bra”, påpekar Kristofer Barrett.