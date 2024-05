Efter broolyckan: Besättningen strandade på fartyget

Detta då ett massivt fartyg som den 984 fot långa, 106 000 ton tunga Dali kräver konstant vård – även om det inte rör sig.

“Man kan ta in vatten. Det finns maskiner som går… varje gång maskiner är igång finns det en viss risk att något går sönder och orsakar en brand eller något liknande. Så sjömän måste vara ombord och redo att hantera dessa olika faror. Och det är enligt lag”, säger Philip C. Schifflin Jr., ansvarig på centret för marint försvar till CNN.

Som tillägg till det undersöker FBI fortsatt det inträffade. För besättningen har det bland annat inneburit att deras mobiltelefoner beslagtagits, vilket orsakat oro och rädsla för straffrättsligt ansvar.

De har även tvingats uthärda en serie kontrollerade explosioner sedan en massiv bit av bron fastnat ovanpå skeppets för. En ständig påminnelse om det inträffade och de kollegor de forfarande sörjer.

Vidare har deras amerikanska visum gått ut i processen.

De har följaktligen fastnat i en rävsax av regelverk och komplikationer som det kan ta veckor – i värsta fall – månader att reda ut.

Fakta om broolyckan i Baltimore

Det var under natten mot tisdag, klockan 01:27 den 26 mars 2024, som kollisionen med bron rapporterades in. Kustbevakning och räddningstjänst sattes omedelbart in.

Bron var under reparation vid olyckstillfället och personal befann sig på plats. Ekolod visade även att det fanns fordon i vattnet efter olyckan.

Fartyget Dali, ägt av Grace Ocean Pte, tappade framdrivningen av oklar anledning när det lämnade hamnen.

Besättningen larmade myndigheterna om att de tappat kontrollen över fartyget och kolliderade sedan med en bropelare. Bron föll samman och både bilar och människor störtade i floden nedanför bron.

Källa: Autonews, BBC och CNN.