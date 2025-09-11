Dagens PS
Högre priser plågar USA – på väg in i stagflation

ECB:s plan för räntan när Europa svajar

Politisk kris i Frankrike påverkar ECB
Protester i Lille när den politiska krisen i Frankrike fortsätter och växer i ett land utan gehör för viljan att styra upp den nationella ekonomin. (Foto: Jean-Francois Badias/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
11 sep. 2025

Europeiska centralbanken ECB lämnar styrräntan oförändrad. Här är ECB:s plan för hur ett svajigt Europa ska bli stabilt.

Hon är inte bara advokat utan har även varit fiskeminister i det Frankrike där man just nu leker hela havet stormar.

När Christine Lagarde dessutom varit såväl handelsminister, jordbruksminister och finansminister, var det väl ingen som kunde tro att hon skulle ställa till med något uppseendeväckande på ECB:s räntemöte denna dag.

Eller också tyckte hon helt enkelt att 11 september redan är en dag fylld av nog många historiska noteringar, från statskuppen i Chile 1973 till terroristattackerna i New York 2001.

Ekonomin ett långlopp

En annan teori är att den historiskt bevandrade Lagarde tänkte på att slaget vid Marathon inleddes denna dag år 490 före vår tideräkning och att kampen om ekonomin ä ett långdistanslopp.

I vilket fall beslutade ECB i dag att hålla styrräntan oförändrad på 2,0 procent och ingen hade väntat sig något annat.

Dock, en inställd räntesänkning är också en räntesänkning, för att travestera Ulf Lundell och att ECB tassar förbi räntan utan att röra den, sker när euron visar tecken på motståndskraft och inflationen ligger nära 2-procentsmålet.

Oförändrad. Möjligen ett begrepp som kan gälla både ECB-chefen Christine Lagarde och styrräntan som står kvar på 2,0 procent till december, minst. (Foto: Michael Probst/AP-TT)
Legat still sedan juni

Räntan har nu legat kvar på 2 procent, den lägsta nivån på mer än två år, sedan juni, konstaterar Euronews sedan ECB hållit sitt första möte efter handelsavtalet mellan EU och USA och i skuggan av politisk kris i Frankrike.

För att fortsätta de musikaliska jämförelserna kanske Petters ”Det går bra nu” hade varit bättre än en Lundell.

”Vi ligger bra till eftersom inflationen ligger på 2 procent. Men vi fokuserar inte på datapunkter. Vi tittar på alla möjliga data”, har nämligen ECB-ordförande Lagarde konstaterat tidigare, påpekar Euronews .

”Vårt mål är inflationen på medellång sikt, som ligger på 2 procent. Så jag säger att vi ligger bra till eftersom våra prognoser pekar på att inflationen stabiliseras vid målet på medellång sikt.”

USA-avtal oklar faktor

Priserna steg 2,1 procent preliminärt i augusti att jämföra med 2 procent i juni och juli.
Inom euroområdet är den politiska oron i Frankrike skäl nummer ett för ECB att lägga pannan i bekymrade veck.

De kan man göra djupare utifrån avtalet med USA, vars största fördelar i de flestas ögon verkar vara att det är klart.

Samtidigt står majoriteten av de företag inom EU som exporterar till USA inför tullar på 15 procent på de varor de säljer, medan majoriteten av de USA-varor som importeras till EU, gör det helt fria från tull.

Oxford Economics experter spår en svag tillväxt i euroområdet på kort sikt och för 2026 en tillväxt på 0,8 procent och inflation under 2 procent.

Det får dem att vänta sig en räntesänkning från ECB:s sida i december, säger de men garderar sig snabbt genom tillägget ”men det finns en rimlig chans att den kommer att ligga kvar”.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

