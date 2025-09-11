ECB:s plan för räntan när Europa svajar

Hon är inte bara advokat utan har även varit fiskeminister i det Frankrike där man just nu leker hela havet stormar.

När Christine Lagarde dessutom varit såväl handelsminister, jordbruksminister och finansminister, var det väl ingen som kunde tro att hon skulle ställa till med något uppseendeväckande på ECB:s räntemöte denna dag.

Eller också tyckte hon helt enkelt att 11 september redan är en dag fylld av nog många historiska noteringar, från statskuppen i Chile 1973 till terroristattackerna i New York 2001.

Ekonomin ett långlopp

En annan teori är att den historiskt bevandrade Lagarde tänkte på att slaget vid Marathon inleddes denna dag år 490 före vår tideräkning och att kampen om ekonomin ä ett långdistanslopp.

I vilket fall beslutade ECB i dag att hålla styrräntan oförändrad på 2,0 procent och ingen hade väntat sig något annat.

Dock, en inställd räntesänkning är också en räntesänkning, för att travestera Ulf Lundell och att ECB tassar förbi räntan utan att röra den, sker när euron visar tecken på motståndskraft och inflationen ligger nära 2-procentsmålet.

Oförändrad. Möjligen ett begrepp som kan gälla både ECB-chefen Christine Lagarde och styrräntan som står kvar på 2,0 procent till december, minst. (Foto: Michael Probst/AP-TT)