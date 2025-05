Börs & Finans

Dyrare oljepris för Trump

Saudiarabien lovar investera 600 miljarder dollar i USA, men löftet kommer med en prislapp. Problemet? Priset strider mot Trumps politik. Under Donald Trumps tripp som handelsresande till tre arabländer, har Saudiarabien lovat att investera 600 miljarder dollar i USA under de närmaste åren. Det kan landet göra men bara om man kan få in pengar …