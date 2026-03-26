Drömjobb där lyxvilla ingår – därför tvekar kandidaterna

Måste flytta till Markaryd

Enligt uppgifter har rekryteringsprocessen dragit ut på tiden, delvis på grund av höga krav på kandidaten. En central faktor uppges vara att den nya vd:n förväntas bosätta sig i Markaryd, där verksamheten har sin bas. Kravet på flytt till den småländska orten, med drygt 10 000 invånare, tar emot.

”Det är en av huvudorsakerna till att personer tvekar”, säger en person med god insyn till Di.

Nibe AB är ett viktigt bolag inom koncernens affärsområde Climate Solutions, med fokus på bland annat värmepumpar. Bolaget omsatte 4,8 miljarder kronor under 2024, vilket är en nedgång jämfört med året innan.

Stor nyrenoverad villa

Enligt uppgifter ska Gerteric Lindquist dessutom ha köpt en fastighet i Markaryd som kan bli aktuell för den tillträdande vd:n. Huset, som beskrivs som en större villa med klassicistiska inslag, har nyligen genomgått renovering. Exakt hur bostaden ska användas i framtiden är dock ännu oklart.

Bolaget bekräftar att rekryteringen pågår och att processen försenats efter ett sent avhopp, vilket tvingade fram en omstart. Samtidigt framhåller Nibe att vd-rollen kräver stor närvaro i verksamheten, vilket gör att en placering i eller nära Markaryd ses som önskvärd.

