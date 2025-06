"Drill baby drill" kan slå tillbaka mot USA

Det globala överutbudet inom olja väntas bestå in i 2026. Samtidigt visar prognoser en överproduktion både från Opec- och icke-Opec-länder, vilket pressar priserna nedåt.

USA:s nya regim vill se mer olja producerad men ett scenario med lägre priser under en längre period, kan i stället leda till en fördröjd men betydande avmattning av den amerikanska oljeproduktionen, menar analytiker.

Efter ett obalanserat och oförutsägbart år på de globala oljemarknaderna, konstaterar Oilprice att marknaden står med drivkrafter som drar i olika riktningar.

Mitt i den komplexiteten menar man att USA:s oljeproduktion sticker ut som strukturell faktor.

”När vi blickar mot andra halvan av 2025 och 2026 kan utvecklingen av den amerikanska produktionen visa sig avgörande för att forma den globala balansen mellan utbud och efterfrågan”, skriver sajten som menar att den viktigaste frågan nu är om amerikansk oljeindustri närmar sig en kritisk vändpunkt.

Handlar om balansen

Det handlar i första hand om utbud och efterfrågan och i andra hand om nya och färdigställda projekt inom amerikanska sektorn, menar Oilprice.

Den senaste oljemarknadsrapporten belyser dynamiken mellan utbud och efterfrågan, konstaterar sajten.

Rapporten förutspår en ökning av utbudet med 1,6 miljoner fat per dag under 2025, med en ytterligare ökning på 970 000 fat per dag 2026.

När det gäller produktion utanför Opec är det väntade utbudet 1,3 miljoner fat per dag i år med ytterligare utbud på 820 000 fat per dag 2026.

