Dow Jones uppgång kan fortsätta året ut

De 13 dagarna är den längsta serien med uppgång för Dow Jones sedan 1987. Under de senaste 40 åren har indexet bara stängt högre under tio på varandra följande dagar fem gånger tidigare, det rapporterar The Motley Fool.

Gav fortsatt avkastning

Det här tyder på att det kan komma ytterligare uppgångar under de närmaste månaderna.

De fem tidigare gångerna när Dow Jones ökade under tio dagar i rad sammanföll med robust avkastning under resten av året.

Under år då indexet hade vinstserier som varade i tio dagar eller mer gav Dow Jones en genomsnittlig avkastning på 16,8 procent.