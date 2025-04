Dow Jones på väg mot sämsta april sedan 1932

Under börshandeln på måndagen på Wall Street i New York tappade Dow Jones Industrial Average nästan 1 000 punkter. Det amerikanska börsindexet uppges nu vara på väg sitt sämsta resultat under en aprilmånad sedan 1932. Det visar statistik från Dow Jones Market Data.

Samtidigt visar siffror från Bespoke Investment Group att det breda börsriktmärket S&P 500:s resultat sedan invigningsdagen nu är det sämsta för någon president hittills, och dessa data går tillbaka till 1928 i tiden.

“Oro för handelsrestriktioner och utsikterna att president Trump ska avskeda Federal Reserves ordförande Jerome Powell har fått investerare att förbereda sig för större förluster framöver. Företagens resultatrapporter rullar in, tillsammans med chefernas tullsänkta utsikter för de kommande månaderna. Få tror att administrationens förhandlingar med handelspartners kommer att ge resultat tillräckligt snabbt för att lätta på spänningen”, skriver WSJ. (The Wall Street Journal)