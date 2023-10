Dow Jones fortsätter ner på Wall Street

Därför faller kronan på nytt i dag

Kronan tappar mot euron under förmiddagen och bakgrunden är det som framkom i Riksbankens protokoll tidigare under måndagen. Enligt TT sjunker kronan nu med cirka fem öre i värde till 11:57 kronor mot euron. Under förra veckan stärkes kronan rejält efter en längre tids ordentlig kräftgång där kronan bara ett par dagar för Riksbankens penningpolitiska …