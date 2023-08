Dömda affärsmannen begär resning i Allra-härvan

En gång grundare och vd för skandalomsusade Allra, och dömd i hovrätten till 6 års fängelse för grovt mutbrott och trolöshet mot huvudman, begär Alexander Ernstberger nu resning i fallet, rapporterar Dagens Industri.

Det bekräftas av Ernstbergers advokater Percy Bratt och Joakim Lundqvist, som nu ämnar riva upp domen från 2021 under förevändningen att ett av åklagarens huvudvittnen ljugit om ett dokument under rättegången. Något som enligt uppgift kan styrkas av korrespondens via e-post.

Ernstbergers fall har sedan tidigare överklagats, men avslagits. Skulle Högsta domstolen bevilja en resning i målet denna gång, kommer det att återvisas till hovrätten.

