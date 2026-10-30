Dom i Lundinmålet skjuts upp till nästa år

Skälet är att tingsrätten behöver mer tid för att färdigställa domen, enligt ett pressmeddelande.

I målet står Ian Lundin och Alex Schneiter, tidigare företrädare för Lundin Oil, åtalade för medhjälp till grovt folkrättsbrott i södra Sudan 1999–2003 då det svenska bolaget var verksamt i det inbördeskrigsdrabbade landet.

Rättegången startade i september 2023 och avslutades i maj i år. Det är den längsta huvudförhandling som har hållits i Sverige.