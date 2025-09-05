Den amerikanska dollarn sjönk återigen i värde under fredagen efter nya sviktande jobbrapportssiffror presenterades. Samtidigt ökar priset på guld.
Dollarn bara fortsätter att falla
Mest läst i kategorin
USA hotar Norge efter oljefonds-nej
Norska oljefonden drog sig ur fem israeliska bolag och amerikanska Caterpillar. Nu hotar USA Norge med repressalier. Den som eventuellt tror på någon typ av amerikansk respekt för äganderätt, självständighet eller rätten för enskilda länder att besluta i sina egna angelägenheter, har en svår tid. Det senaste exemplet på den amerikanska Trump-regimens vilja att diktera …
Ståljätte sparkar mer än 4 000 anställda
Stålbranschen krisar när konjunktur och handelskrig kolliderar med hård konkurrens från Kina. Nu sparkar en ståljätte drygt 4 000 anställda. För en tid sedan meddelade Amsa, Arcelor Mittal South Africa, att man behövde skära ned kraftigt. Det handlade om att sparka 3 500 anställda. Nu kommer beskedet att det inte räcker. Amsa kommer att göra sig av …
Köpte hus för 585 miljoner – nu värderat till 43
Tänk dig att köpa en bostad för 585 miljoner och strax se den värderad till 43 miljoner. Omöjligt? Inte med hjälp av officiell statistik. Det handlar om Norge och därmed om SCB:s motsvarighet där Statistisk sentralbyrå. När norska skattemyndigheten värderar hus och lägenheter i Oslo använder de nämligen en modell från SSB. Den gör bostäderna …
Experterna varnar för ny fälla med globalfonder
En globalfond ska ge exponering mot hela världens börser och företag, bland annat för att ge maximal riskspridning. Men de senaste årens börsutveckling har skapat frågetecken kring den tesen. ”Det är den stora risken här”, säger Maria Landeborn, seniorekonom på Danske Bank, om den nya fällan som dykt upp till tidningen Svenska Dagbladet. Läs även: …
Rusning till försvarsfonden – han såg boomen först av alla
”Volymmässigt har vi gått från 500 miljoner till nära 6 miljarder på bara åtta månader under 2025. Det har varit en otrolig utveckling”, berättar Joakim Agerback, förvaltare och grundare av Sveriges, och hela Europas, första aktiefond på försvars- och säkerhetstemat. 2019 – när fonden startade – var läget ett annat. Men Agerback och hans kollegor …
Under fredagen presenterades nya arbetsmarknadssiffror för USA.
Det var minst sagt tråkiga siffror där sysselsättningen utanför jordbruket ökade bara med endast 22 000 i augusti i USA. Samtidigt steg arbetslösheten till 4,3 procent.
Som ett svar på de svaga sifforna föll också dollarn skarpt i jämförelse med andra valutor, rapporterar bland annat Reuters. I skrivande stund har valutan fallit till 97,5 enligt dollarindex, där valutan jämförs med en rad andra valutor.
Storhetstiden för svenska kronan fortsätter under kommande åren
Storhetstiden för den svenska kronan ser ut att hålla i sig under de kommande åren. Experter pekar på att Sveriges ekonomi kommer lyfta upp valutan
Sänkta räntor gynnar aktier – och guld
Arbetsmarknadssiffrorna, som pekar på en avmattning i den amerikanska ekonomin, signalerar främst en sak till marknaderna: sänkt styrränta.
Den 17 september är det dags för den amerikanska centralbanken att ta beslut om räntan och många tror nu att det kommer att bli en räntesänkning.
Missa inte:
Guld har blivit investerarnas nya kanariefågel. Realtid
Sänkta räntor ökar optimismen för aktier, vilket kanske inte är det som den amerikanska börsen behöver just nu då fler indikatorer pekar på att den kan vara överhettad.
Men låga räntor påverkar också guldpriset.
Guldterminerna öppnade med 3 602 dollar per uns på fredagen, en ökning med 1 procent från torsdagens stängning på 3 565,80 dollar, skriver Yahoo Finance. Guldpriset har också legat konstant över 3 500 dollar sedan den 2 september.
Även spotpriserna har ökat med 1,34 procent under dagen till 3 593,45 per uns i skrivande stund.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Euron tar mark mot dollarn
Euron har den senaste tiden klättrat mot dollarn och fredagen var inget undantag och den europeiska valutan har stigit till 1,17 i skrivande stund mot sin amerikanska motpart.
Enligt en prognos från Bank of America, som gjordes innan jobbeskedet, är det möjligt att euron kommer att stärkas upp mot nivåer på 1,20-1,25 under nästa år, skriver Investinglive.
Läs även:
Därför går det bättre för den svenska kronan nu. News55
Samtidigt sjönk den svenska kronan i relation till euron och dök tillfälligt under 11 kronor för att i skrivande stund precis ha nått den nivån igen där den nu står och pendlar fram och tillbaka runt 11-strecket.
Men det har ändå skett ett tapp totalt tapp på 0,18 procent under fredagen för kronan i relation till euron.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.
Senaste nytt
En av världens rikaste: Får ärva miljarder
9,5 miljarder från en okänd man? En gudagåva för vem som helst. Kanske även för Neymar som nu oväntat fått ett mångmiljardarv. ”Ty den som har, åt honom skall varda givet, så att han får över nog”. Det är naturligtvis fullt möjligt att fotbollsspelaren Neymar Jr inte har läst Bibeln, åtminstone inte i den svenska …
Dollarn bara fortsätter att falla
Den amerikanska dollarn sjönk återigen i värde under fredagen efter nya sviktande jobbrapportssiffror presenterades. Samtidigt ökar priset på guld. Under fredagen presenterades nya arbetsmarknadssiffror för USA. Det var minst sagt tråkiga siffror där sysselsättningen utanför jordbruket ökade bara med endast 22 000 i augusti i USA. Samtidigt steg arbetslösheten till 4,3 procent. Som ett svar …
Elpriserna har gått upp – men kommer de höjas ännu mer?
Priset på el har ökat under sommaren från låga nivåer och har fortsatt även in på hösten. Osäkerhet råder om hur elpriserna kommer att se ut till vintern. Semestern kunde inledas med glädje för många då historiskt låga elpriser rådde i början av sommaren. I norra Sverige, i elområde 1, noterades ett medelpris på 3,03 …
Högsäsong för utdelningsjägare: Råvaror avkastar stort
För den som vill ha en portfölj med rejäla utdelningar har det goda året för många råvaror medfört kraftiga vinster i flera välkända bolag. Investerare söker förstås stabila kassaflöden även när inflation och geopolitik gör börsen skakig. Ett av områdena som sticker ut är råvarujättar inom olja och gruvdrift, rapporterar tyska Focus Money. Här finns …
Musk lovas enorm ersättning – större än Sveriges BNP
Tesla föreslår ett massivt ersättningspaket till bolagets vd Elon Musk på närmare 975 miljarder dollar. Det är ungefär vad Tesla är värt i dag och mer värt än hela Sveriges BNP. Under fredagen presenterade Teslas ledning ett förslag till ersättningspaket för bolagets vd Elon Musk. Det totala paketet är värt cirka 975 miljarder dollar baserat …