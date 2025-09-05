Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Dollarn bara fortsätter att falla

Dollarn åker bergochdalbana. Fast mest pekar den neråt. (Foto: So Okamoto / Unsplash)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 05 sep. 2025Publicerad: 05 sep. 2025

Den amerikanska dollarn sjönk återigen i värde under fredagen efter nya sviktande jobbrapportssiffror presenterades. Samtidigt ökar priset på guld.

Under fredagen presenterades nya arbetsmarknadssiffror för USA.

Det var minst sagt tråkiga siffror där sysselsättningen utanför jordbruket ökade bara med endast 22 000 i augusti i USA. Samtidigt steg arbetslösheten till 4,3 procent.

Som ett svar på de svaga sifforna föll också dollarn skarpt i jämförelse med andra valutor, rapporterar bland annat Reuters. I skrivande stund har valutan fallit till 97,5 enligt dollarindex, där valutan jämförs med en rad andra valutor.

Sänkta räntor gynnar aktier – och guld

Arbetsmarknadssiffrorna, som pekar på en avmattning i den amerikanska ekonomin, signalerar främst en sak till marknaderna: sänkt styrränta.

Spotpriset på guld har ökat rejält den senaste tiden. (Foto: Avanza)

Den 17 september är det dags för den amerikanska centralbanken att ta beslut om räntan och många tror nu att det kommer att bli en räntesänkning.

Sänkta räntor ökar optimismen för aktier, vilket kanske inte är det som den amerikanska börsen behöver just nu då fler indikatorer pekar på att den kan vara överhettad.

Men låga räntor påverkar också guldpriset.

Guldterminerna öppnade med 3 602 dollar per uns på fredagen, en ökning med 1 procent från torsdagens stängning på 3 565,80 dollar, skriver Yahoo Finance. Guldpriset har också legat konstant över 3 500 dollar sedan den 2 september.

Även spotpriserna har ökat med 1,34 procent under dagen till 3 593,45 per uns i skrivande stund.

Euron tar mark mot dollarn

Euron har den senaste tiden klättrat mot dollarn och fredagen var inget undantag och den europeiska valutan har stigit till 1,17 i skrivande stund mot sin amerikanska motpart.

Enligt en prognos från Bank of America, som gjordes innan jobbeskedet, är det möjligt att euron kommer att stärkas upp mot nivåer på 1,20-1,25 under nästa år, skriver Investinglive.

Samtidigt sjönk den svenska kronan i relation till euron och dök tillfälligt under 11 kronor för att i skrivande stund precis ha nått den nivån igen där den nu står och pendlar fram och tillbaka runt 11-strecket.

Men det har ändå skett ett tapp totalt tapp på 0,18 procent under fredagen för kronan i relation till euron.

