Dollarn bara fortsätter att falla

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Under fredagen presenterades nya arbetsmarknadssiffror för USA.

Det var minst sagt tråkiga siffror där sysselsättningen utanför jordbruket ökade bara med endast 22 000 i augusti i USA. Samtidigt steg arbetslösheten till 4,3 procent.

ANNONS

Som ett svar på de svaga sifforna föll också dollarn skarpt i jämförelse med andra valutor, rapporterar bland annat Reuters. I skrivande stund har valutan fallit till 97,5 enligt dollarindex, där valutan jämförs med en rad andra valutor.

Sänkta räntor gynnar aktier – och guld

Arbetsmarknadssiffrorna, som pekar på en avmattning i den amerikanska ekonomin, signalerar främst en sak till marknaderna: sänkt styrränta.

Spotpriset på guld har ökat rejält den senaste tiden. (Foto: Avanza)

Den 17 september är det dags för den amerikanska centralbanken att ta beslut om räntan och många tror nu att det kommer att bli en räntesänkning.

Missa inte:

Guld har blivit investerarnas nya kanariefågel. Realtid

ANNONS

Sänkta räntor ökar optimismen för aktier, vilket kanske inte är det som den amerikanska börsen behöver just nu då fler indikatorer pekar på att den kan vara överhettad.

Men låga räntor påverkar också guldpriset.

Guldterminerna öppnade med 3 602 dollar per uns på fredagen, en ökning med 1 procent från torsdagens stängning på 3 565,80 dollar, skriver Yahoo Finance. Guldpriset har också legat konstant över 3 500 dollar sedan den 2 september.

Även spotpriserna har ökat med 1,34 procent under dagen till 3 593,45 per uns i skrivande stund.