Dataintrång hos Dustin – aktien faller

Gör pensionen enklare att förstå och hantera

Obehörig åtkomst till vissa interna it-system har identifierats, skriver Dustin i ett pressmeddelande. Intrånget bedöms som allvarligt.

Vi har själva valt att stänga ned vissa delar av våra system. Med den plan vi har framför oss är ambitionen att vi ska kunna öppna upp igen i början av nästa vecka, säger Eva Ernfors, informationschef på Dustin till TT.

Den stängda nätbutiken gör att kunder inte kan handla och att varor inte kan levereras, enligt Ernfors.

Vi utreder om det kan vara en persondataincident. Det är en del av utredningen, säger hon.

Vi har polisanmält, tillägger hon.

Dustin har kopplat in "alla relevanta myndigheter" och även anlitat ”välrenommerade cybersäkerhetsexperter” enligt Ernfors.