Handelsbanken ser ett nytt skifte i nätmäklaren Avanzas affärsmodell – och höjer sin rekommendation för aktien till köp med en möjlig uppsida på nära 18 procent.
Därför ser Handelsbanken köpläge i Avanzas aktie
Här säger folket ja till ny förmögenhetsskatt
Frankrikes knackiga ekonomi kan bana väg för återinförandet av en förmögenhetsskatt i landet, konstaterar The Wall Street Journal. I opinionsundersökningar får en comeback för förmögenhetsskatten starkt stöd, skriver tidningen och konstaterar att det är en följd av att de offentliga finanserna är under isen. Det är en den franske ekonomen Gabriel Zucman som enligt WSJ …
Volvo får jätteorder – brandbilar för halv miljard
Volvo Trucks har kammat hem en rekordorder i Australien. Delstaten Queensland beställer 80 brandbilar till ett värde av omkring 500 miljoner kronor – den största affären i sitt slag någonsin. Ordern stärker den svenska lastbilsjätten Volvos (börskurs Volvo) ställning inom specialfordon. Läs även: Ericsson uppges vara nära historiskt beslut – Dagens PS Volvo säkrar rekordaffär …
Nu avslöjas Europas dolda arbetslöshet – Sverige i topp
Den officiella arbetslösheten ger inte hela bilden. När man räknar in personer som egentligen kan och vill arbeta, men som av olika skäl inte klassas som arbetslösa, blir statistiken en helt annan. Arbetslösheten i eurozonen sjönk till 6,2 procent i juli, ned från 6,3 procent i juni, enligt statistikbyrån Eurostat. För hela EU låg arbetslösheten …
Upp, upp, upp – nya rekord kan vänta på börsen
Den svenska börsen visar fortsatt styrka och allt fler tecken pekar mot att nya rekordnivåer kan stå för dörren menar Swedbank i en ny teknisk analys. Efter en kortare paus i uppgången tycks marknaden nu redo för nästa kliv uppåt – stödd av starkt sentiment, hög kapitaltillströmning och en tydlig känsla av FOMO bland investerarna. …
Köpråd: Tror på ny rapportskräll från börsjätten
15 av de senaste 19 rapporterna har slagit marknadens förväntningar i börsjätten enligt Handelsbankens börs- och råvaruexpert som ger ett köpråd för aktien. Om en månad, den 23 oktober, är det dags för nästa rapport från bolaget där storbanken ser en rejäl uppsida på sikt. Läs även: Aktierna för dig som vill rygga riskkapitalisterna – …
Banken pekar ut en växande verksamhetsgren som minskar risken, ökar stabiliteten och kan bli en stark tillväxtmotor framåt menar storbankens analytiker i Martin Ekstedt i en ny analys.
Läs även: Inför svarta börsmånaden – oktobers läskiga historik – Dagens PS
Stark position på en växande marknad
Avanza (börskurs Avanza) är redan en av de största aktörerna på den svenska marknaden för aktiemäkleri, men nu riktar nätbanken strålkastarljuset mot ett annat område: fonder.
Handelsbanken konstaterar i sin senaste analys att fondintäkter blivit en allt viktigare del av Avanzas intäktsbas – och att marknaden i sig är mycket större än många tror.
”Den svenska fondmarknaden är 48 procent större än marknaden för aktiemäkleri för privatkunder”, skriver Martin Ekstedt och framhåller att Avanza har en betydande position inom segmentet.
Tillsammans kontrollerar Avanza och Nordnet omkring 20 procent av fondmarknaden, men Avanza har ett tydligt försprång med cirka 15 procent i marknadsandel.
Dessutom har bolaget tagit omkring en procentenhet av marknaden varje år det senaste decenniet – ett tecken på att affären inte bara är stabil, utan också växande.
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Lägre risk och stabilare intäkter
En viktig slutsats i Handelsbankens analys är att fondintäkter är av mer återkommande karaktär än intäkter från aktiemäkleri.
Det innebär att Avanzas resultat blir mindre känsligt för börssvängningar.
”En ökad andel fondintäkter, som är av mer återkommande karaktär, minskar volatiliteten i Avanzas resultat”, skriver Ekstedt och tillägger att detta delvis kompenserar för Avanzas brist på geografisk diversifiering.
Så sparar Avanzas nya vd
Gustaf Unger är sedan 25 mars ny vd för nätmäklaren Avanza med nära två miljoner småsparare som kunder. Men hur investerar den nya börs-vd:en sina egna slantar?
Till skillnad från huvudkonkurrenten Nordnet, som är etablerad i flera nordiska länder, är Avanza i dag främst fokuserat på den svenska marknaden.
Det har tidigare ansetts vara en svaghet, men den stabilare intäktsprofilen från fondaffären gör att Handelsbanken nu sänker sin riskpremie för aktien.
Köpläge – aktien handlas med rabatt
Den förändrade riskbilden, i kombination med Avanzas starka marknadsposition, gör att banken nu höjer sin rekommendation från ”behåll” till ”köp”.
Samtidigt höjs riktkursen från 386 till 396 kronor att jämföra med kursen i skrivande stund på 336 kronor.
Handelsbanken framhåller också att nätmäklarens aktie utvecklats svagt den senaste tiden, vilket ytterligare stärker köpargumentet;
”Avanza-aktien har uppvisat den svagaste kursutvecklingen under de senaste tre månaderna bland de svenska bankerna och nätmäklarna vi bevakar.”
Med en allt större del av intäkterna från den mer stabila fondaffären, fortsatt marknadsandelstillväxt och en värdering som ser attraktiv ut jämfört med konkurrenterna, bedömer Handelsbanken att Avanza-aktien står inför en potentiell vändning.
Läs även: Upp, upp, upp – nya rekord kan vänta på börsen – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Fed-chefen sa fem ord – och skrämde marknaden
Fed-bossen Jerome Powell förklarade att han tycker att ”aktiepriserna är ganska högt värderade”. Det fick börserna på fall. Investerare i Europa sålde ut aktier, det gjorde även handlare på USA-börsen. Bara för att Jerome Powell, den amerikanska centralbankschefen, uttryckte vad han känner om den amerikanska marknadens värdering. Fem ord fällde alltså börsen. Det är nog …
Pensionsmissen: 200 miljarder har flyttats – “sparare kan fara illa”
Trots att över 200 miljarder kronor har flyttats i tjänstepensioner under det senaste decenniet har spararnas medvetenhet inte förbättrats. Det visar en ny rapport.? Flyttmarknaden för tjänstepensioner har exploderat. Under 2024 flyttades tjänstepensioner till ett värde av över 100 miljarder kronor – en ökning med 45 procent på ett år. Men bakom beslutet döljer sig …
Handelsbanken ser ett nytt skifte i nätmäklaren Avanzas affärsmodell – och höjer sin rekommendation för aktien till köp med en möjlig uppsida på nära 18 procent. Banken pekar ut en växande verksamhetsgren som minskar risken, ökar stabiliteten och kan bli en stark tillväxtmotor framåt menar storbankens analytiker i Martin Ekstedt i en ny analys.
Så mycket pengar ska du ha när du dör: “Noll är lagom”
Hur mycket pengar bör finnas kvar när vi dör? Frågan väcker känslor, men sparekonomen Joakim Bornold har ett tydligt svar: “Noll är perfekt och alldeles lagom när jag dör”. Dagens PS har redan skrivit om äldreforskaren som anser att man bör göra slut på sina pengar – innan det är för sent.? “Det är i …
Varning: Nya attacken utnyttjar populär webbplats
Cyberbrottslingar har trappat upp sina attacker och använder nu en av de mest populära plattformarna för utvecklare för att lura användare av Apple-datorer. Falska sidor med stulna logotyper och vilseledande information placeras högt upp i sökmotorernas resultat, vilket ökar risken för att intet ont anande användare faller offer för avancerade bedrägerier. Denna nya typ av …