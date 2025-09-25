Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Därför ser Handelsbanken köpläge i Avanzas aktie

Avanza har potential att stiga på börsen skriver Handelsbanken i en ny analys.
Avanza har potential att stiga på börsen skriver Handelsbanken i en ny analys. (Foto: Henrik Montgomery/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 25 sep. 2025Publicerad: 25 sep. 2025

Handelsbanken ser ett nytt skifte i nätmäklaren Avanzas affärsmodell – och höjer sin rekommendation för aktien till köp med en möjlig uppsida på nära 18 procent.

Banken pekar ut en växande verksamhetsgren som minskar risken, ökar stabiliteten och kan bli en stark tillväxtmotor framåt menar storbankens analytiker i Martin Ekstedt i en ny analys.

Stark position på en växande marknad

Avanza (börskurs Avanza) är redan en av de största aktörerna på den svenska marknaden för aktiemäkleri, men nu riktar nätbanken strålkastarljuset mot ett annat område: fonder.

Handelsbanken konstaterar i sin senaste analys att fondintäkter blivit en allt viktigare del av Avanzas intäktsbas – och att marknaden i sig är mycket större än många tror.

”Den svenska fondmarknaden är 48 procent större än marknaden för aktiemäkleri för privatkunder”, skriver Martin Ekstedt och framhåller att Avanza har en betydande position inom segmentet.

Tillsammans kontrollerar Avanza och Nordnet omkring 20 procent av fondmarknaden, men Avanza har ett tydligt försprång med cirka 15 procent i marknadsandel.

Dessutom har bolaget tagit omkring en procentenhet av marknaden varje år det senaste decenniet – ett tecken på att affären inte bara är stabil, utan också växande.

Lägre risk och stabilare intäkter

En viktig slutsats i Handelsbankens analys är att fondintäkter är av mer återkommande karaktär än intäkter från aktiemäkleri.

Det innebär att Avanzas resultat blir mindre känsligt för börssvängningar.

”En ökad andel fondintäkter, som är av mer återkommande karaktär, minskar volatiliteten i Avanzas resultat”, skriver Ekstedt och tillägger att detta delvis kompenserar för Avanzas brist på geografisk diversifiering.

Till skillnad från huvudkonkurrenten Nordnet, som är etablerad i flera nordiska länder, är Avanza i dag främst fokuserat på den svenska marknaden.

Det har tidigare ansetts vara en svaghet, men den stabilare intäktsprofilen från fondaffären gör att Handelsbanken nu sänker sin riskpremie för aktien.

Köpläge – aktien handlas med rabatt

Den förändrade riskbilden, i kombination med Avanzas starka marknadsposition, gör att banken nu höjer sin rekommendation från ”behåll” till ”köp”.

Samtidigt höjs riktkursen från 386 till 396 kronor att jämföra med kursen i skrivande stund på 336 kronor.

Handelsbanken framhåller också att nätmäklarens aktie utvecklats svagt den senaste tiden, vilket ytterligare stärker köpargumentet;

”Avanza-aktien har uppvisat den svagaste kursutvecklingen under de senaste tre månaderna bland de svenska bankerna och nätmäklarna vi bevakar.”

Med en allt större del av intäkterna från den mer stabila fondaffären, fortsatt marknadsandelstillväxt och en värdering som ser attraktiv ut jämfört med konkurrenterna, bedömer Handelsbanken att Avanza-aktien står inför en potentiell vändning.

AktietipsAvanzaFondbolagStockholmsbörsenSverige
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

