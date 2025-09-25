Därför ser Handelsbanken köpläge i Avanzas aktie

Spara upp till 40% på hemlarm med digitalt dörrlås

Banken pekar ut en växande verksamhetsgren som minskar risken, ökar stabiliteten och kan bli en stark tillväxtmotor framåt menar storbankens analytiker i Martin Ekstedt i en ny analys.

Stark position på en växande marknad

Avanza (börskurs Avanza) är redan en av de största aktörerna på den svenska marknaden för aktiemäkleri, men nu riktar nätbanken strålkastarljuset mot ett annat område: fonder.

Handelsbanken konstaterar i sin senaste analys att fondintäkter blivit en allt viktigare del av Avanzas intäktsbas – och att marknaden i sig är mycket större än många tror.

”Den svenska fondmarknaden är 48 procent större än marknaden för aktiemäkleri för privatkunder”, skriver Martin Ekstedt och framhåller att Avanza har en betydande position inom segmentet.

Tillsammans kontrollerar Avanza och Nordnet omkring 20 procent av fondmarknaden, men Avanza har ett tydligt försprång med cirka 15 procent i marknadsandel.

Dessutom har bolaget tagit omkring en procentenhet av marknaden varje år det senaste decenniet – ett tecken på att affären inte bara är stabil, utan också växande.