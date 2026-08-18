Daniel Ek erbjuder kroppscanning i USA – öppnar flera kliniker

Där ska kunder för 500 dollar kan genomgå en omfattande kroppsscanning.

Planerar för flera kliniker

Neko Health grundades 2018 och har sedan 2023 erbjudit sina undersökningar i Sverige. En klinik öppnade i London året därpå.

Bolaget planerar nu ytterligare kliniker i New York och Miami innan året är slut, följt av etableringar i Washington DC och San Francisco, skriver Business Insider.

Undersökningen kombinerar kameror, sensorer, blodprov och elektriska mätningar för att analysera bland annat hud, blodcirkulation, hjärthälsa, kroppssammansättning och greppstyrka.

Den är inte invasiv och kunden får en genomgång av resultaten med en kliniker inom ungefär en timme.

Neko beskriver tjänsten som ett mellanting mellan förebyggande vård och traditionell primärvård. Den är däremot inte tänkt att ersätta ett vanligt läkarbesök.

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