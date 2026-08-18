Efter sin avgång som Spotify-vd har Daniel Ek inga problem med att fylla tiden. Nu väntar en expansion till USA för hans Neko Health.
Daniel Ek erbjuder kroppscanning i USA – öppnar flera kliniker
Spotifygrundaren Daniel Ek tar sitt healthtech-bolag Neko Health till USA.
I september öppnar den första amerikanska kliniken i New York.
Där ska kunder för 500 dollar kan genomgå en omfattande kroppsscanning.
Planerar för flera kliniker
Neko Health grundades 2018 och har sedan 2023 erbjudit sina undersökningar i Sverige. En klinik öppnade i London året därpå.
Bolaget planerar nu ytterligare kliniker i New York och Miami innan året är slut, följt av etableringar i Washington DC och San Francisco, skriver Business Insider.
Undersökningen kombinerar kameror, sensorer, blodprov och elektriska mätningar för att analysera bland annat hud, blodcirkulation, hjärthälsa, kroppssammansättning och greppstyrka.
Den är inte invasiv och kunden får en genomgång av resultaten med en kliniker inom ungefär en timme.
Neko beskriver tjänsten som ett mellanting mellan förebyggande vård och traditionell primärvård. Den är däremot inte tänkt att ersätta ett vanligt läkarbesök.
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Har varit omdiskuterat
Om undersökningen upptäcker något avvikande behöver patienten söka vidare vård.
Hittills har omkring 350 000 personer anmält intresse för att genomgå undersökningen. Enligt Neko har omkring 80 procent av de skannade kunderna bedömts vara vid god hälsa utan behov av uppföljning.
Samtidigt är nyttan omdiskuterad. Läkare inom förebyggande medicin pekar på att undersökningen bara fångar vissa delar av hälsan och bland annat saknar genetiska analyser, mikrobiomtester och mer avancerade mått på fysisk kapacitet.
Neko har hittills tagit in omkring 700 miljoner dollar i riskkapital. Bland investerarna finns bland andra Mark Zuckerberg, Maria Sharapova och Thierry Henry.
Tjänsten riktar sig till konsumenter som själva vill betala för mer omfattande hälsokontroller i stället för att använda den traditionella sjukvården.
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