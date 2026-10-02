Dalande börser i Asien

Tokyobörsen, som sett en stabil uppgång de senaste månaderna, backar något under fredagens förmiddagshandel. Nikkei 225 står inför lunchen på minus 0,9 procent medan bredare Topix tappar 1,0 procent.

Kospi i Sydkorea stiger måttligt och har mitt i handelsdagen ökat med 0,2 procent.

Hongkongbaserade Hang Seng har en motig fredag och backar 2,7 procent. Samtidigt håller Shenzhen- och Shanghaibörserna i Kina stängt för helgdag.

Brentoljans decembertermin står på oförändrad nivå och kostar 102,2 dollar per fat, enligt CNBC. Efter en period av sjunkande priser har oljan stigit på nytt de senaste månaderna.