Trots Jensen Huangs avgång fortsatte chipjätten Nvidias aktie att backa i USA under måndagen. Flera asiatiska bolag verksamma i AI-sektorn går åt samma håll i tisdagens förmiddagshandel.

På Tokyobörsen backar exempelvis tekniktunga investeringsbolaget Softbank med 4,2 procent. I sin helhet backar Nikkei 225 med 0,8 procent medan bredare Topix tappar 1,2 procent.

I Sydkorea sjunker Kospi med 0,5 procent. Bland börsens förlorare finns Samsung Electronics, ned 1,9 procent, som tillverkar minnen som i det närmaste blivit hårdvaluta under AI-vågen.

I Kina håller sig börsen i Shanghai på oförändrad nivå. Shenzhen ökar med 0,7 procent.

Hongkongbaserade Hang Seng backar 0,8 procent.