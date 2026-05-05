Kortsiktiga utmaningar på kryptomarknaden – men stor potential på längre sikt. Det är vad kryptobolaget Coinbase tror på.
Coinbase säger upp 700 anställda – aktien faller
Kryptobörsen Coinbase meddelar att bolaget minskar personalstyrkan med omkring 14 procent.
Det motsvarar cirka 700 anställda, enligt beskedet som kommer inför bolagets kommande kvartalsrapport.
Enligt bolagsledningen handlar neddragningarna om att anpassa kostnaderna till ett mer tuffare marknad.
Flera bolag gör samma sak
Kryptomarknaden har tappat fart under året, med fallande priser och minskad handelsaktivitet som följd.
Samtidigt pekar ledningen på att AI förändrar hur arbetet organiseras, vilket möjliggör mindre och mer specialiserade team, skriver CNBC.
Åtgärden är en del av en bredare trend inom tekniksektorn där företag effektiviserar verksamheten i takt med ökade investeringar i AI.
Flera bolag, däribland Block, Pinterest, CrowdStrike och Chegg, har nyligen genomfört liknande nedskärningar.
Hoppas på en bättre utveckling
Fokus ligger på att automatisera arbetsuppgifter och höja produktiviteten med hjälp av ny teknik.
Trots neddragningarna betonar Coinbase att bolaget fortsatt ser positivt på kryptomarknadens långsiktiga utveckling.
Särskilt områden som stablecoins, tokenisering och institutionell användning lyfts fram som drivkrafter för nästa tillväxtfas.
Samtidigt sker en tydlig förskjutning bort från tidigare spekulationsdriven tillväxt mot en mer reglerad och stabil affärsmodell.
Aktien har fallit
Aktien i Coinbase föll under tisdagen efter beskedet, även om utvecklingen tidigare under dagen varit positiv.
Hittills i år har bolaget backat på börsen, i linje med en bredare nedgång inom kryptosektorn. Jämfört med konkurrenter som Robinhood och Gemini har utvecklingen dock varit relativt stark.
Neddragningarna väntas vara genomförda under det andra kvartalet och medföra engångskostnader på upp till 60 miljoner dollar, skriver Wall Street Journal.
Tror på bättre lönsamhet
Analytiker bedömer att åtgärderna kan bidra till förbättrad lönsamhet framöver, särskilt i ett marknadsläge präglat av osäkerhet och lägre aktivitet.
Det är inte första gången Coinbase genomför personalminskningar i samband med en nedgång i kryptomarknaden.
Liknande åtgärder vidtogs under nedgången 2022, vilket understryker branschens cykliska natur och bolagets behov av att snabbt kunna anpassa sig.
