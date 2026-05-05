Coinbase säger upp 700 anställda – aktien faller

Enligt bolagsledningen handlar neddragningarna om att anpassa kostnaderna till ett mer tuffare marknad.

Flera bolag gör samma sak

Kryptomarknaden har tappat fart under året, med fallande priser och minskad handelsaktivitet som följd.

Samtidigt pekar ledningen på att AI förändrar hur arbetet organiseras, vilket möjliggör mindre och mer specialiserade team, skriver CNBC.

Åtgärden är en del av en bredare trend inom tekniksektorn där företag effektiviserar verksamheten i takt med ökade investeringar i AI.

Flera bolag, däribland Block, Pinterest, CrowdStrike och Chegg, har nyligen genomfört liknande nedskärningar.