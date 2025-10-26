Taveres varning: Då förvinner Tesla från marknaden

Förhoppningarna kring Tesla är gigantiska. Bolaget behöver växa explosivt om man ska göra sitt höga börsvärde rättvisa. Men motgångarna sätter käppar i hjulen 2025.

Trots rekordförsäljning når bolagets vinst inte upp till förväntningarna för Q3. Ökad konkurrens och politiska kontroverser kostar. Frågan är bara om, eller när, marknaden tröttnar

Teslas vd Elon Musk pratade mest om AI och den kommande autonoma robottaxin i mötet med investerare efter resultatrapporten. (Foto: Michel Euler/AP/TT)

Tavares ser kraschen

“Vi kan inte utesluta att han (Elon Musk) bestämmer sig för att lämna bilindustrin för att åter fokusera på humanoida robotar, SpaceX eller artificiell intelligens”, sade Carlos Tavares, tidigare vd för Stellantis, i en intervju med den franska tidningen Les Echos. “Elon Musk kommer då att ha lämnat bilindustrin.”

Tavares fortsatte med att säga att BYD håller på att köra om Tesla med mer effektiva och kostnadseffektiva fordon.

“Teslas börsvärde kommer att rasa kolossalt eftersom värderingen helt enkelt är astronomisk”, sade han. “Jag är inte säker på att Tesla fortfarande kommer att existera om tio år. Det är ett innovativt bolag, men de kommer att besegras av BYD:s effektivitet”, sa han enligt Fortune.