Taveres varning: Då förvinner Tesla från marknaden

Stellantis före detta vd Carlos Tavares spekulerar i att Elon Musks Tesla kan sluta med bilar och att bolaget skulle kunna vara borta om 10 år.
Stellantis vd Carlos Tavares spekulerar i att Elon Musks Tesla kan sluta med bilar och att bolaget skulle kunna vara borta om 10 år. (Kollage: Evan Vucci / Michel Euler / AP / TT)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 26 okt. 2025Publicerad: 26 okt. 2025

Genom att verka i gränslandet mellan motor och tech har Tesla blivit ett av världens största bolag, sett till börsvärde. Och snart kan det vara borta.

Förhoppningarna kring Tesla är gigantiska. Bolaget behöver växa explosivt om man ska göra sitt höga börsvärde rättvisa. Men motgångarna sätter käppar i hjulen 2025.

Trots rekordförsäljning når bolagets vinst inte upp till förväntningarna för Q3. Ökad konkurrens och politiska kontroverser kostar. Frågan är bara om, eller när, marknaden tröttnar

Tesla
Teslas vd Elon Musk pratade mest om AI och den kommande autonoma robottaxin i mötet med investerare efter resultatrapporten. (Foto: Michel Euler/AP/TT)

Tavares ser kraschen

“Vi kan inte utesluta att han (Elon Musk) bestämmer sig för att lämna bilindustrin för att åter fokusera på humanoida robotar, SpaceX eller artificiell intelligens”, sade Carlos Tavares, tidigare vd för Stellantis, i en intervju med den franska tidningen Les Echos. “Elon Musk kommer då att ha lämnat bilindustrin.”

Tavares fortsatte med att säga att BYD håller på att köra om Tesla med mer effektiva och kostnadseffektiva fordon.

“Teslas börsvärde kommer att rasa kolossalt eftersom värderingen helt enkelt är astronomisk”, sade han. “Jag är inte säker på att Tesla fortfarande kommer att existera om tio år. Det är ett innovativt bolag, men de kommer att besegras av BYD:s effektivitet”, sa han enligt Fortune.

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

04 okt. 2025

Tesla i perspektiv

Ett sätt att försöka förstå hur höga förväntningarna är på Tesla är att jämföra det med ett annat stort bolag som ligger i framkant inom fordonstillverkning och elektrifiering. Som exempel valde jag ett välkänt svenskt bolag.

Tesla omsatte nästan dubbel så mycket som AB Volvo 2024. Och man tjänade omkring 40 procent mer än AB Volvo under helåret 2024.

Men på börsen värderas Tesla omkring 20 gånger högre än den svenska industrijätten. För att förtjäna sin värdering och leverera på förväntningarna behöver man leverera stort – om investerarna tappar förtroendet kan raset gå fort.

Uppbrott med Trump gav resultat

Efter ett svagt försäljningsår har Tesla fått nytt liv på börsen sedan Elon Musk lämnade sitt samarbete med Donald Trump och lovade att fokusera på företaget igen.

Bakom uppgången ligger både ett tillfälligt försäljningslyft i USA och den allmänna AI-euforin som gynnat bolag kopplade till självkörande teknik. Samtidigt varnar analytiker för att borttagna elbilsrabatter och vikande Europa-försäljning kan slå hårt framöver, rapporterar TT.

Musk själv står inför ännu en storm. På bolagsstämman i november ska aktieägarna ta ställning till ett ersättningspaket värt upp till ofattbara 1 000 miljarder dollar.

Elon MuskTesla
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

