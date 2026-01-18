Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Buffetts fråga som skiljer vinnare från resten

Warren Buffett
Den amerikanske investeringsikonen Warren Buffett har i årtionden gett råd om pengar, arbete och livsval. (Foto: TT)
Christian Pedersen
Christian Pedersen
Uppdaterad: 18 jan. 2026Publicerad: 18 jan. 2026

Den legendariske investeraren menar att framgång inte handlar om talang eller tur i första hand utan om valen du gör varje dag.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Warren Buffett är van vid att dela med sig av sin erfarenhet.

Under Berkshire Hathaways årliga bolagsstämmor har han inför fullsatta arenor besvarat frågor om allt från försäkringsverksamhet till artificiell intelligens och privatekonomi.

I intervjuer har han återkommit till en särskild tankeväckande fråga som han brukade ställa till studenter.

Utgångspunkten var enkel.

I en klass med omkring 300 studenter fick de föreställa sig att de kunde få tio procent av livsinkomsten från fem personer i rummet.

Vilka skulle de välja och varför. Och vilka skulle de välja bort. Det skriver CNBC.

Egenskaper som avgör utfallet

Buffett förklarade att de utvalda sällan var de mest attraktiva, intelligenta eller fysiskt starka.

I stället handlade det om personliga egenskaper som pålitlighet, arbetsmoral och omdöme.

ANNONS

Resonemanget tvingade studenterna att reflektera över vilka beteenden som faktiskt skapar långsiktigt värde.

Först efter diskussionen avslöjade han kärnan i övningen.

”Självklart förklarade jag till slut att du kan vara den person du själv skulle köpa”, säger Warren Buffett. ”Det är inget omöjligt. Det handlar inte om att kasta en boll långt eller ha högst IQ.”

Läs mer: Då tvingades banktoppen harkla sig för Buffett – Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så investerar du enkelt i private equity

04 dec. 2025
Spela klippet
PS Partner

Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet

01 dec. 2025

Tur och disciplin

Buffett betonade samtidigt att tur spelar en stor roll i livet.

Att födas med rätt förutsättningar ger ett tydligt försprång.

Han har beskrivit detta som att vinna ett lotteri redan från start.

Men han menade också att tur inte är hela förklaringen.

ANNONS

Han lyfte fram grundläggande principer som att vara hederlig, läsa mycket och leva på mindre än man tjänar.

Ett återkommande budskap var vikten av att undvika ohållbar skuldsättning.

Att spendera mer än inkomsten kan fungera kortsiktigt men får långsiktiga konsekvenser.

Självförbättring som strategi

Arbete och kontinuerlig utveckling var enligt Buffett avgörande.

Han hänvisade ofta till sin långvarige partner Charlie Munger, som varje morgon ägnade sin första timme åt att förbättra sitt tänkande innan han arbetade för andra resten av dagen.

”Din framtid är din framtid, och du kan inte förvänta dig att någon annan ska ta ansvar för den”, konstaterade Buffett.

Frågan han ställde studenterna var aldrig tänkt som en lek.

Den var ett sätt att visa att framgång över tid formas av val, vanor och karaktär.

ANNONS

Enligt Buffett är det fullt möjligt att bli den person som andra skulle vilja investera i.

Missa inte:

Buffetts skarpa varning: AI är vår tids kärnvapen – Dagens PS

Så blir du rik – enligt Warren Buffett – Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
InvesteraVinnareWarren Buffett
Christian Pedersen
Christian Pedersen

Bevakar nyheter inom bil och techsektorerna.

Christian Pedersen
Christian Pedersen

Bevakar nyheter inom bil och techsektorerna.

ANNONS
Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.

Se erbjudandet här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS