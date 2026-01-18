Buffetts fråga som skiljer vinnare från resten

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Warren Buffett är van vid att dela med sig av sin erfarenhet.

Under Berkshire Hathaways årliga bolagsstämmor har han inför fullsatta arenor besvarat frågor om allt från försäkringsverksamhet till artificiell intelligens och privatekonomi.

I intervjuer har han återkommit till en särskild tankeväckande fråga som han brukade ställa till studenter.

Utgångspunkten var enkel.

I en klass med omkring 300 studenter fick de föreställa sig att de kunde få tio procent av livsinkomsten från fem personer i rummet.

Vilka skulle de välja och varför. Och vilka skulle de välja bort. Det skriver CNBC.

Egenskaper som avgör utfallet

Buffett förklarade att de utvalda sällan var de mest attraktiva, intelligenta eller fysiskt starka.

I stället handlade det om personliga egenskaper som pålitlighet, arbetsmoral och omdöme.

Resonemanget tvingade studenterna att reflektera över vilka beteenden som faktiskt skapar långsiktigt värde.

Först efter diskussionen avslöjade han kärnan i övningen.

”Självklart förklarade jag till slut att du kan vara den person du själv skulle köpa”, säger Warren Buffett. ”Det är inget omöjligt. Det handlar inte om att kasta en boll långt eller ha högst IQ.”

