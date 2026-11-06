Branta börsras i Asien

Vid lunchtid var det japanska Nikkei 225-indexet ned hela 6,0 procent – en av de största nedgångarna i regionen. Det bredare Topix sjunker nästan lika mycket, med 5,9 procent.

De ledande indexen i Asien följer nedgångarna på Wall Street och rasar flera procent på många håll under den inledande fredagshandeln.

Vid lunchtid var det japanska Nikkei 225-indexet ned hela 6,0 procent – en av de största nedgångarna i regionen. Det bredare Topix sjunker nästan lika mycket, med 5,9 procent.