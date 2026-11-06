Branta börsras i Asien
De ledande indexen i Asien följer nedgångarna på Wall Street och rasar flera procent på många håll under den inledande fredagshandeln.
Vid lunchtid var det japanska Nikkei 225-indexet ned hela 6,0 procent – en av de största nedgångarna i regionen. Det bredare Topix sjunker nästan lika mycket, med 5,9 procent.
Även sydkoreanska Kospi backar kraftigt med 5,2 procent.
Hongkongbaserade Hang Seng sjunker likaså, om än inte lika brant, med 1,1 procent.
I Kina är Shenzhen ned med 2,2 procent och Shanghai med 1,1.