Intel vänder kraftigt – tar revansch med hjälp av AI

AI-drivna affärsområden står för 70 procent

Datacenter- och AI-divisionen (DCAI) var kvartalets tydliga ljuspunkt, med en omsättning på 6,3 miljarder dollar, upp 59 procent på ett år, driven av stark efterfrågan på Xeon 6-processorer.

Enligt finanschef Dave Zinsner utgör AI-drivna affärsområden nu omkring 70 procent av Intels totala omsättning, efter att ha vuxit över 70 procent på ett år.

Bruttomarginalen återhämtade sig kraftigt till 41,8 procent, upp från bara 2,5 procent motsvarande kvartal förra året.

Tunga år

Vändningen kommer efter flera tunga år för Intel, som brottats med tillverkningsförseningar, tappad konkurrenskraft, förlorad plats i Dow Jones industriindex och att amerikanska staten 2025 gick in som ägare med 9,9 procent av bolaget.

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Bara dagar före rapporten meddelade Intel dessutom personalneddragningar inom datacenterdivisionen, som en del av ett pågående effektiviseringsprogram.

Vad händer med chipen?

Den stora obesvarade frågan framöver handlar om foundry-verksamheten, där Intel tillverkar chip åt andra bolag för att bredda intäktsbasen och utmana marknadsledaren TSMC.

Trots att intäkterna där steg 31 procent till 5,8 miljarder dollar, redovisade affärsområdet fortfarande en rörelseförlust på 2,1 miljarder dollar, om än något förbättrad mot föregående kvartal.

Första kunden

Enligt analytikern Jacob Bourne på Emarketer är satsningen fortfarande ”ett arbete under utveckling”.

En ljuspunkt kom dock samma vecka som rapporten: it-säkerhetsbolaget Fortinet blev Intels första namngivna externa foundry-kund under Lip-Bu Tan.

Samtidigt rapporterar Intel att den nya, mer avancerade 18A-tillverkningsnoden redan nått en utbyte på 85 procent och överträffat interna volymmål.

Avgörande satsning

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Framöver blir det avgörande om Intel kan landa fler stora externa foundry-kunder och visa att 18A-tekniken håller måttet i större skala. Lyckas bolaget med det kan Intel gå från att vara en pressad utmanare till en bredare, mer diversifierad halvledarjätte.

Misslyckas satsningen riskerar Intel i stället att förbli beroende av sin egen, mer volatila chipdesign, samtidigt som konkurrenter som TSMC och Nvidia redan har ett rejält försprång inom just AI-hårdvara.