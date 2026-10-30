Börserna i USA fortsätter falla – techjättar rasar

Google-ägaren Alphabet föll över 10 procent efter en rapport i torsdags. Intels och Amazons delårsrapporter efter torsdagshandelns avslut fick också rejält med smisk på börsen.

Efter några få minuters fredagshandel har Nasdaq-börsen sjunkit med 2,3 procent. Bland förlorarna märks Intel som rasar 29 procent medan Amazon är ner 3 procent.

Det är något lugnare utanför tekniksektorn. Dow Jones är ner 0,3 procent.