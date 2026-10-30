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Börserna i USA fortsätter falla – techjättar rasar

En handlare spanar in kurserna på New York-börsen. Arkivbild.
En handlare spanar in kurserna på New York-börsen. Foto: Yuki Iwamura /AP/TT
De senaste dagarnas kvartalsrapporter från flera av de stora AI-dominerade börsjättarna har åter tänt bubbelvarningarna på marknaden.

Tekniktunga Nasdaq-börsen sjunker kraftigt när USA-börserna öppnar fredagshandeln. Tunga techbjässar faller.

De senaste dagarnas kvartalsrapporter från flera av de stora AI-dominerade börsjättarna har åter tänt bubbelvarningarna på marknaden.

Google-ägaren Alphabet föll över 10 procent efter en rapport i torsdags. Intels och Amazons delårsrapporter efter torsdagshandelns avslut fick också rejält med smisk på börsen.

Efter några få minuters fredagshandel har Nasdaq-börsen sjunkit med 2,3 procent. Bland förlorarna märks Intel som rasar 29 procent medan Amazon är ner 3 procent.

Det är något lugnare utanför tekniksektorn. Dow Jones är ner 0,3 procent.

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