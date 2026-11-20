Börser i Asien kraftigt ned
Börserna fortsätter att falla i Asien.
Flera av de stora indexen ser kraftiga nedgångar under fredagen.
Torsdagens breda nedgångar i USA tycks fortsätta i Asienhandeln, där index efter index faller.
Flera av börserna i regionen, som överlag haft en riktigt motig handelsvecka, tappar med stora siffror på fredagen.
Teknikbolag med inriktning på AI-sektorn är än en gång sänken, exempelvis backar japanska investeringsbolaget Softbank med hela 14,5 procent. Samsung Electronics i Sydkorea står på minus 6,3 procent vid lunchtid.
Tokyobörsens Nikkei 225 faller 4,6 procent, bredare Topix faller 3,1 procent. I Sydkorea tappar Kospi 4,9 procent och i Kina är börserna i Shenzhen och Shanghai ned med 2,1 respektive 1,6 procent.
Hongkongbaserade Hang Seng är samtidigt ned 1,7 procent.