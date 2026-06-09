Börsen vänder till grönt – Rusta rapportrasar
Stockholmsbörsen har piggnat till under eftermiddagen efter en sur inledning. Vid 13.40-tiden är börsens breda OMXS-index upp 0,3 procent.
På OMXS30-listan agerar storbankerna draglok med uppgångar på omkring 1 procent. I andra änden av listan handlas Boliden ner 2 procent efter att Goldman Sachs inlett bevakning av gruvkoncernen med ett säljråd.
Varuhuskedjan Rustas aktie rasar 6 procent efter morgonens delårsrapport.
På råvarumarknaden faller oljepriset 2 procent. Ett fat Nordsjöolja kostar knappt 93 dollar.