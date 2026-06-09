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Börs & Finans

Börsen vänder till grönt – Rusta rapportrasar

Börsen har öppnat. Arkivbild.
Börsen har öppnat. Foto: Claudio Bresciani/TT
På OMXS30-listan agerar storbankerna draglok med uppgångar på omkring 1 procent. I andra änden av listan handlas Boliden ner 2 procent efter att Goldman Sachs inlett bevakning av gruvkoncernen med ett säljråd.

Stockholmsbörsen har piggnat till under eftermiddagen efter en sur inledning. Vid 13.40-tiden är börsens breda OMXS-index upp 0,3 procent.

På OMXS30-listan agerar storbankerna draglok med uppgångar på omkring 1 procent. I andra änden av listan handlas Boliden ner 2 procent efter att Goldman Sachs inlett bevakning av gruvkoncernen med ett säljråd.

Varuhuskedjan Rustas aktie rasar 6 procent efter morgonens delårsrapport.

På råvarumarknaden faller oljepriset 2 procent. Ett fat Nordsjöolja kostar knappt 93 dollar.

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