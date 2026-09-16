Börsen slickar såren inför Fed-beskedet
Börsen återhämtar sig inför räntebeskedet från USA i kväll, i linje med ledande Europabörser.
OMXS-index har efter några minuters handel gått upp 0,7 procent.
Uppgången är bred, med verkstadsaktier som draglok. Mest uppåt bland OMXS30-aktierna går dock gruvkoncernen Boliden, upp 2,9 procent.
På räntemarknaden – där prissättningen ger en 90-procentig sannolikhet för en höjd styrränta i USA i kväll – pekar det svagt nedåt för långräntorna.
Långräntorna har dock inför onsdagen tryckts upp till de högsta nivåerna sedan finanskrisen i stora delar av västvärlden – vilket har dämpat riskaptiten globalt.
De kraftiga prisuppgångarna för oljepriset – till följd av stora utbudsstörningar i Mellanöstern – har tagit paus. Priset för Nordsjöolja (Brent) backar 1,1 procent till 107,50 dollar per fat.
Sedan årsskiftet har OMXS-index gått upp 7,3 procent.