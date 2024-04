Börs & Finans

Börsen föll brett och stängde på illröda siffror

Börsen hängde på måndagens tunga fall i New York och stängde på illröda siffror. Två rapporter lyfte sina respektive bolag. Telekomjätten Ericsson (börskurs Ericsson) chockade analytikerna med en riktigt stark rapport som fick aktien att rusa som bäst plus 7 procent. Tyvärr mattades ruset av under dagen och aktien bänkade sig på knappt plus 2 …