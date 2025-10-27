Balkongbolaget Balco fick se sin aktie rasa tvåsiffrigt på måndagen efter en svag kvartalsrapport, medan belysningskoncernen Fagerhult kunde glädjas åt starka siffror som fick kursen att stiga kraftigt.
Börsen: Fallande balkonger och ljusa tider för belysning
Balcos (börskurs Balco) tredje kvartal präglades av fallande försäljning och kraftigt försämrad lönsamhet. Omsättningen backade till 277 miljoner kronor från föregående års 331 miljoner, medan orderingången sjönk till 222 miljoner kronor från 289 miljoner.
Mest alarmerande var dock den rasande lönsamheten. Det justerade rörelseresultatet föll från 16,6 miljoner kronor till endast 2,9 miljoner, med en rörelsemarginal som krympte från 5,0 till 1,1 procent.
Stegra jagar 10 miljarder – 40 arbetare väntar på lön
Franska Hy24 lovar fortsatt stöd till Stegra. Samtidigt väntar fyrtiotalet byggarbetare från Turkiet och Rumänien på löner efter att ha arbetat för 80 kronor i timmen vid anläggningen i Boden.
Förseningar i projekt
Vd Camilla Ekdahl pekar på tidigare förseningar i projektuppstarter som huvudorsak till den svaga utvecklingen. Hon framhåller dock att bolagets strukturåtgärder börjat ge effekt, även om lönsamheten ännu inte nått tillfredsställande nivåer.
Marknadsbilden är splittrad, medan den svenska renoveringsmarknaden visar tecken på återhämtning möter bolaget fortsatt tuffa förhållanden i Danmark och Norge.
Börsen reagerade hårt, och aktien rasade cirka 18 procent efter rapportsläppet.
Ljusare hos Fagerhult
Helt annorlunda såg det ut för belysningsföretaget Fagerhult (börskurs Fagerhult), där rörelseresultatet steg till 151 miljoner kronor från 117 miljoner under samma period förra året.
Omsättningen ökade till 2.027 miljoner kronor och orderingången till 1.952 miljoner. Vd Bodil Sonesson konstaterar att trenden stabiliserats efter två varierande kvartal och ser positivt på framtiden med starka strukturella drivkrafter.
Särskilt växer marknaden för ansluten gatubelysning, som väntas öka med över 20 procent årligen fram till 2027. Aktien belönades med en uppgång på över 6 procent.
Rapportperioden är ännu inte över under veckan och flera stora bolag väntas presentera sina rapporter innan helgen.
Nu riktas blickarna mot tisdagen när industribolaget Alfa Laval (börskurs Alfa Laval) presenterar sitt kvartalsresultat. Analytiker väntar sig ett justerat ebita på 3 062 miljoner kronor, en ökning från föregående års 2 800 miljoner, skriver Finwire.
Med det starka momentumet i industrisektorn finns förhoppningar om ytterligare positiva signaler från det svensknoterade tungviktaren.
Även fastighetsbolaget Balder (börskurs Balder) kommer rapportera under tisdagen, den sista rapporten med Erik Selin som vd.
En rapport många väntar på är Electrolux (börskurs Electrolux) på torsdag. Vitvarubolaget är nere hela 37 procent i år. Förväntningar inför det tredje kvartalet är att både försäljning och den organiska tillväxten är lägre än för ett år sedan, skriver Placera.
