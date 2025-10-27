Börsen: Fallande balkonger och ljusa tider för belysning

Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …

Ljusare hos Fagerhult

Helt annorlunda såg det ut för belysningsföretaget Fagerhult (börskurs Fagerhult), där rörelseresultatet steg till 151 miljoner kronor från 117 miljoner under samma period förra året.

Omsättningen ökade till 2.027 miljoner kronor och orderingången till 1.952 miljoner. Vd Bodil Sonesson konstaterar att trenden stabiliserats efter två varierande kvartal och ser positivt på framtiden med starka strukturella drivkrafter.

Särskilt växer marknaden för ansluten gatubelysning, som väntas öka med över 20 procent årligen fram till 2027. Aktien belönades med en uppgång på över 6 procent.

Fler rapporter i veckan

Rapportperioden är ännu inte över under veckan och flera stora bolag väntas presentera sina rapporter innan helgen.

Nu riktas blickarna mot tisdagen när industribolaget Alfa Laval (börskurs Alfa Laval) presenterar sitt kvartalsresultat. Analytiker väntar sig ett justerat ebita på 3 062 miljoner kronor, en ökning från föregående års 2 800 miljoner, skriver Finwire.

Med det starka momentumet i industrisektorn finns förhoppningar om ytterligare positiva signaler från det svensknoterade tungviktaren.

Även fastighetsbolaget Balder (börskurs Balder) kommer rapportera under tisdagen, den sista rapporten med Erik Selin som vd.

En rapport många väntar på är Electrolux (börskurs Electrolux) på torsdag. Vitvarubolaget är nere hela 37 procent i år. Förväntningar inför det tredje kvartalet är att både försäljning och den organiska tillväxten är lägre än för ett år sedan, skriver Placera.