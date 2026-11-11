Boräntor i USA sjunker för fjärde veckan i rad

Räntan på ett bostadslån i USA med 30-årig löptid och fast ränta sjönk med 0,09 procentenheter till 7,21 procent under veckan som avslutades den 6 oktober, visar branschstatistik.

Räntorna har därmed gått ned nästan 0,30 procentenheter från toppen på 7,50 procent i mitten av oktober, vilket var den högsta räntan på nästan två år.

Räntenivån är dock fortsatt ovanligt hög, vilket lägger en våt filt över aktiviteten på bostadsmarknaden.

Branschsiffrorna kommer inför torsdagens månadssiffror för försäljning av befintliga bostäder i USA i oktober, där analytiker i genomsnitt räknar med att få se en fortsatt nedgång till den lägsta nivån sedan 2010.