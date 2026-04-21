Bonnesen frikänd – ger ny syn på lagen: "Vingklipps ganska rejält"

I domen slår HD fast att Bonnesens uttalanden till medier inte utgör brott. Hon anses ha agerat inom ramen för den grundlagsskyddade meddelarfriheten, och domstolen betonar att hennes svar gavs i normala intervjusituationer med granskande journalister.

”Sedvanliga intervjusituationer”

Enligt HD finns det inget som tyder på att hon avsiktligt försökt sprida vilseledande information för att påverka bankens ekonomiska ställning.

HD skriver att intervjuerna som Bonnesen gett har varit ”svar på frågor av granskande journalistisk karaktär i vad som måste betecknas som sedvanliga intervjusituationer och det har inte på något sätt framkommit att hennes syfte har varit att använda intervjuerna som ett medel för att sprida vilseledande uppgifter som skulle påverka bedömningen av banken i ekonomiskt hänseende”.

”Vingklipps ganska rejält”

Aktiespararnas chefsjurist Sverre Linton menar att HD:s dom förändrar synen på vad bolagsföreträdare kan säga till medierna.

”HD:s utfall ger känslan av att 9:9 brottsbalken (svindleri, reds. anm) vingklipps ganska rejält. Den snabba slutsatsen blir att det kommer bli väldigt svårt att få någon fälld för uttalanden i tidningar, om inte uttalandena varit minutiöst förberedda. Risken finns att folk gömmer sig bakom att en fråga kom oväntat och oförberett, även om man vet att ens svar inte varit helt sanningsenligt”, säger Sverre Linton, chefsjurist på Aktiespararna till EFN.

”Samtidigt är HD tydliga med att det här är en fråga som måste prövas fall till fall och det tillsammans med den här processen om 4-5 år kommer nog ändå göra att det får en avskräckande effekt.”

