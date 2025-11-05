Avancerade AI-chip som ger nästa generations bilar smarta funktioner. Det är Volkswagens plan för att vinna tillbaka den kinesiska marknaden.
Biljätten vill locka tillbaka kineserna med AI-bilar
AI-chip har blivit en avgörande del av utvecklingen i en rad olika branscher. Det har också fått en geopolitisk dimension i och med handelskriget mellan USA och Kina.
Nu meddelar Volkswagen att man utvecklar ett eget AI-chip för avancerade förarassistanssystem i Kina.
Satsningen är ett led i den tyska biltillverkarens försök att stärka sin position på världens största bilmarknad, där bolaget under senare år tappat mark till inhemska elbilstillverkare, skriver Financial Times.
Produktionsstart dröjer
Det nya chipet tas fram genom ett samarbete mellan Volkswagens mjukvaruenhet Cariad och det kinesiska teknikbolaget Horizon Robotics. Produktionen väntas inledas inom tre till fem år.
Ett så kallat system-on-chip (SoC) samlar flera centrala funktioner på en enda krets, vilket är avgörande för att driva intelligenta styrsystem och automatiserad körning.
Initiativet markerar ett strategiskt skifte mot ökad teknologisk självständighet.
Ska lansera 30 nya modeller
Under pandemin drabbades Volkswagen hårt av halvledarbrist, och den geopolitiska osäkerheten kring Kinas tillgång till utländska chip har ytterligare förstärkt behovet av lokal utveckling.
Nyligen fastslog Donald Trump återigen att Kina inte får importera Nvidias mest avancerade chip, skriver Reuters.
Genom att bygga upp inhemsk kompetens inom både hårdvara och mjukvara vill Volkswagen minska sitt beroende av externa leverantörer och samtidigt snabba på utvecklingen av eldrivna och uppkopplade fordon.
Volkswagen planerar att lansera omkring 30 nya modeller av elbilar i Kina de kommande fem åren.
Investerat mycket i Kina
Bolaget har historiskt dominerat marknaden för bensindrivna bilar med en marknadsandel på drygt 20 procent, men har halkat efter i elbilssegmentet där kinesiska märken nu står för nära 70 procent av försäljningen.
För att vända utvecklingen har koncernen de senaste åren investerat nära fyra miljarder euro i sin kinesiska verksamhet.
Det inkluderar ett innovationscenter för en miljard euro och en investering på 2,4 miljarder euro i Horizon Robotics.
Köpte in sig i elbilstillverkare
Volkswagen köpte dessutom en femprocentig andel i elbilstillverkaren Xpeng 2023 för motsvarande 700 miljoner dollar, med målet att gemensamt utveckla två VW-märkta elbilar.
Det nya chipet väntas kosta över 200 miljoner dollar att utveckla och ska enligt planerna förbättra bilarnas datorkraft och beslutsförmåga i realtid.
Genom tekniken hoppas Volkswagen kunna erbjuda säkrare och mer avancerade körsystem anpassade för kinesiska förhållanden.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
