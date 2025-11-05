Biljätten vill locka tillbaka kineserna med AI-bilar

AI-chip har blivit en avgörande del av utvecklingen i en rad olika branscher. Det har också fått en geopolitisk dimension i och med handelskriget mellan USA och Kina.

Nu meddelar Volkswagen att man utvecklar ett eget AI-chip för avancerade förarassistanssystem i Kina.

Satsningen är ett led i den tyska biltillverkarens försök att stärka sin position på världens största bilmarknad, där bolaget under senare år tappat mark till inhemska elbilstillverkare, skriver Financial Times.

Produktionsstart dröjer

Det nya chipet tas fram genom ett samarbete mellan Volkswagens mjukvaruenhet Cariad och det kinesiska teknikbolaget Horizon Robotics. Produktionen väntas inledas inom tre till fem år.

Ett så kallat system-on-chip (SoC) samlar flera centrala funktioner på en enda krets, vilket är avgörande för att driva intelligenta styrsystem och automatiserad körning.

Initiativet markerar ett strategiskt skifte mot ökad teknologisk självständighet.