Befintliga ägare får gräddfil i Anthropic-notering
För varje aktie AI-bolaget Anthropic vill sälja i börsintroduktionen nästa vecka har det inkommit sex bud, rapporterar Bloomberg med hänvisning till källor.
Befintliga ägare kommer att prioriteras när aktierna fördelas.
Investmentbankerna som håller i processen har sagt till investerare att Anthropic prioriterar befintliga ägare när bolagets aktier ska fördelas i samband med introduktionen. En del spekulanter kan därmed få betydligt mindre ägarandelar än vad de väntat sig.
Skandalomsusade Nvidia, som blivit av med sin vd Jensen Huang i veckan, har åtagit sig att i samband med introduktionen köpa Anthropic-aktier för omkring 10 miljarder dollar – av totalt 26 miljarder som öronmärkts till utpekade intressenter.
Anthropic – med AI-appen Claude – siktar totalt på att dra in totalt drygt 90 miljarder dollar till kassan i noteringen. Värderingen av hela bolaget beräknas kunna bli 1,4 biljoner dollar.
Det stora intresset kan trissa upp beloppen.