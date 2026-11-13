Befintliga ägare får gräddfil i Anthropic-notering

Befintliga ägare kommer att prioriteras när aktierna fördelas.

Investmentbankerna som håller i processen har sagt till investerare att Anthropic prioriterar befintliga ägare när bolagets aktier ska fördelas i samband med introduktionen. En del spekulanter kan därmed få betydligt mindre ägarandelar än vad de väntat sig.

Skandalomsusade Nvidia, som blivit av med sin vd Jensen Huang i veckan, har åtagit sig att i samband med introduktionen köpa Anthropic-aktier för omkring 10 miljarder dollar – av totalt 26 miljarder som öronmärkts till utpekade intressenter.

Anthropic – med AI-appen Claude – siktar totalt på att dra in totalt drygt 90 miljarder dollar till kassan i noteringen. Värderingen av hela bolaget beräknas kunna bli 1,4 biljoner dollar.

Det stora intresset kan trissa upp beloppen.