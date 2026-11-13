Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Befintliga ägare får gräddfil i Anthropic-notering

Anthropic på väg till börsen. Arkivbild
Anthropic på väg till börsen. Arkivbild Foto: Anna Hållams /TT
Investmentbankerna som håller i processen har sagt till investerare att Anthropic prioriterar befintliga ägare när bolagets aktier ska fördelas i samband med introduktionen. En del spekulanter kan därmed få betydligt mindre ägarandelar än vad de väntat sig.

För varje aktie AI-bolaget Anthropic vill sälja i börsintroduktionen nästa vecka har det inkommit sex bud, rapporterar Bloomberg med hänvisning till källor.

Befintliga ägare kommer att prioriteras när aktierna fördelas.

Investmentbankerna som håller i processen har sagt till investerare att Anthropic prioriterar befintliga ägare när bolagets aktier ska fördelas i samband med introduktionen. En del spekulanter kan därmed få betydligt mindre ägarandelar än vad de väntat sig.

Skandalomsusade Nvidia, som blivit av med sin vd Jensen Huang i veckan, har åtagit sig att i samband med introduktionen köpa Anthropic-aktier för omkring 10 miljarder dollar – av totalt 26 miljarder som öronmärkts till utpekade intressenter.

Anthropic – med AI-appen Claude – siktar totalt på att dra in totalt drygt 90 miljarder dollar till kassan i noteringen. Värderingen av hela bolaget beräknas kunna bli 1,4 biljoner dollar.

Det stora intresset kan trissa upp beloppen.

Mest lästa i kategorin

Amerikansk och svensk flagga samt ett JAS 39C Gripen under en en uppvisning.

Saab tar strid med USA – bygger upp Gripenproduktion i Portugal

12 nov. 2026